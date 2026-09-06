Al Forum Ambrosetti di Cernobbio organizzato da Teha Group, che si chiude oggi, domenica 6 settembre, a Villa d’Este, è il momento delle opposizioni, che si confrontano in un apposito panel sulla agenda Italia. In programma anche gli interventi dei ministri del governo Meloni, Giorgetti (in finale di giornata), Pichetto Fratin, Salvini, Bernini, Nordio, Zangrillo, Calderone. Nelle foto un rilassato Salvini a tavola e la fitta chiacchierata tra Angelo Bonelli, leader di Avs ed Elly Schlein, segretaria del Pd.
Forum di Cernobbio: Salvini a tavola in relax e la chiacchierata tra Bonelli e Schlein. Ecco le foto del dietro le quinte
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