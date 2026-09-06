Forum di Cernobbio, la diretta: oggi il dibattito delle opposizioni

Al Forum di Cernobbio organizzato da Teha Group, che si chiude oggi a Villa d’Este, è il momento delle opposizioni, che si confrontano in un apposito panel sulla agenda Italia. In corso alla 52esima edizione il dibattito con Angelo Bonelli, leader di Avs, Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ed Elly Schlein, segretaria del Pd. Oggi in programma anche i ministri del governo Meloni, Giorgetti (in finale di giornata), Pichetto Fratin, Salvini, Bernini, Nordio, Zangrillo, Calderone. Al Forum Ambrosetti a Cernobbio c’è anche Leonardo Maria Del Vecchio che è già arrivato a Villa d’Este, la storica location del Forum Ambrosetti affacciata sul lago di Como.
Punti chiave
- Energia, Pichetto Fratin: "Extraprofitti? Non è concetto che esiste in economia"
- Governo, a Cernobbio Meloni promossa da oltre 68% imprese, 83% boccia opposizioni
- Salvini e Vannacci si incrociano, stretta di mano tra ex alleati
- Renzi a platea Cernobbio: "Ha sciupato opportunità e volete confermarlo?"
- Schlein: "Basta disfattismo su Europa, urge salto avanti integrazione"
- Renzi: "Se si accorda con contratto alla tedesca manda a casa governo"
- Renzi: "Il governo mette il naso sul risiko e tutti zitti"
- Renzi: "Logico votare a maggio, evitare campagna elettorale estiva"
- Bonelli: "Vinceremo elezioni, andremo a governare Italia"
- Conte: "Stabilità è aggravante per quello che poteva fare e non ha fatto"
“Sono convinto che gli extra-profitti come le extra-perdite non sia un concetto che esiste in economia, esiste il maggior profitto dove c’è una convenienza, dove c’è una condizione favorevole di mercato e qualcuno ha utili maggiori dovuti a maggiori ricavi”. Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine al Forum di Cernobbio, risponde ai cronisti su una possibile tassa sugli extraprofitti delle imprese energetiche.
Promosso l’operato del Governo Meloni dopo quasi quattro anni di attività, mentre si appesantisce il giudizio della platea del Forum Ambrosetti a Cernobbio composta da oltre 200 imprenditori e manager sui partiti di opposizione. È quanto indicano i risultati del sondaggio elettronico condotto in occasione della 52° edizione del Forum “Lo Scenario di oggi e di domani per le strategie competitive” organizzato da TEHA Group, The European House – Ambrosetti a Villa D’Este, Cernobbio.Invitate a valutare l’operato del Governo Meloni su una scala da 1 (molto negativamente) a 9 (molto positivamente), oltre due terzi delle imprese (68,3% complessivo) esprimono un giudizio positivo (voti da 6 a 9). Nel dettaglio, il voto più frequente è il 7 con il 33,3% delle preferenze, seguito dal voto 8 scelto dal 20,0% dei rispondenti e dal punteggio massimo 9 (molto positivamente) pari al 6,7%. Assegna un voto 6 l’8,3% del campione. Si attesta al 10,0% il voto 5, mentre le valutazioni negative (voti da 1 a 4) si fermano complessivamente al 21,7%.Quadro opposto per quanto riguarda i partiti di opposizione, il cui operato viene giudicato negativamente (voti da 1 a 4) dall’83,0% degli intervistati, in aumento di dieci punti percentuali rispetto al 73,0% registrato nel 2025. Nel dettaglio, raddoppia la quota di chi assegna il voto minimo 1 (molto negativamente), toccando il 23,7% (contro l’11,9% del 2025); il voto 2 raccoglie il 18,6% (da 15,3%), il voto 3 si attesta al 25,4% (da 28,8%) e il voto 4 al 15,3% (da 17,0%).Il voto 5 scende al 10,2% (dal 13,6% del 2025), mentre i giudizi positivi complessivi (voti da 6 a 9) si dimezzano al 6,8% dal 13,6% dello scorso anno: il voto 6 registra il 3,4% (da 8,5%), il voto 7 l’1,7% (invariato), il voto 8 lo 0% (invariato) e il punteggio massimo 9 (molto positivamente) l’1,7% (dal 3,4% del 2025).
Il vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini e il leader di Futuro Nazionale si sono incrociati nella sala delle colazioni di Villa d’Este dove è in corso il Forum Ambrosetti. L’ex vicesegretario della Lega, arrivato con la moglie Camelia Mihailescu, si è avvicinato a Salvini mentre il ministro dei Trasporti stava parlando con il collega Pichetto Fratin, tendendogli la mano per un saluto.
“Quello che sta accadendo nel quadrante diciamo medio-orientale, gli accordi tra Pakistan, Arabia Saudita da un lato, tra Emirati Arabi e Israele e l’India dall’altro, tutto ciò che sta avvenendo nella cornice geopolitica del Far East, il grande tema della ripartenza del sudamerica, sono tutte questioni di cui non possiamo parlare ma che sono al centro dell’attenzione di un dibattito serio, dovrebbero essere. Su questi temi Giorgia Meloni ha sciupato un’opportunità”. Così Matteo Renzi, leader di Italia Viva, intervenendo a un panel alla cinquantaduesima edizione del Forum di Cernobbio, organizzato da Teha Group a Villa d’Este, che si conclude oggi, rivolgendosi agli imprenditori della platea del forum che in un televoto hanno manifestato una prevalenza di consensi a favore dell’operato del governo Meloni.”Non è quello che ha fatto che mi sconvolge, ma quello che non ha fatto. – prosegue Renzi-. Aveva una stabilità e una possibilità di leadership anche a fronte di un crollo della Germania, perché quando c’eravamo noi c’era la Merkel che era una sicurezza.La Germania non ha avuto in questi anni una solidità come quella che arriva ai nostri tempi. A fronte delle difficoltà francesi, con un cambio di Presidente del Consiglio in Francia ogni sei mesi, a fronte delle difficoltà inglesi hanno cambiato i primi ministri. In questa cornice internazionale Giorgia Meloni poteva esprimere una leadership. Dov’è il ruolo dell’Europa? Quale è l’idea dell’Italia in Europa, non c’è stata. Voi volete confermare quello che vedo dai sondaggi di Cernobbio?”, è la domanda di Renzi alla platea del simposio sul lago di Como.
“Basta disfattismo sull’Europa perché con tutti i suoi difetti resta comunque il migliore antidoto per non essere schiacciati dall’annientamento del multilateralismo. Serve un salto avanti dell’integrazione europea. È una questione di sopravvivenza in un quadro politico mutato”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein intervenendo alla cinquantaduesima edizione del Forum di Cernobbio organizzato da Teha Group, in corso a Villa d’Este, sul lago di Como. “Serve superare l’unanimità”, aggiunge Schlein, e “lavorare su cooperazioni rafforzate” e “investimenti comuni”.
“Il centrosinistra, se si mette d’accordo su dei punti precisi, con un contratto alla tedesca non soltanto manda a casa Urso e Salvini, ma può dare all’Europa l’idea di un’Italia protagonista e che non sia un’Italia che semplicemente invita a galleggiare”. Così Matteo Renzi, leader di Italia Viva, intervenendo a un panel alla cinquantaduesima edizione del Forum di Cernobbio, organizzato da Teha Group a Villa d’Este, che si conclude oggi.
“Il ministro dell’economia” Giancarlo Giorgetti “ha deciso di mettere il Golden Power contro Unicredit, e tutti zitti, rendendo quella banca, Bpm, una banca in mano ai francesi. Ma vi sembra normale che a fronte di un’operazione che stanno facendo due manager importanti, quali Carlo Messina e Carlo Cimberi, il governo esca dalla sua neutralità e metta il naso ancora una volta su queste vicende. E tutti zitti. Questo è il governo che volete? Va bene…..”. Così Matteo Renzi, leader di Italia Viva, intervenendo a un panel alla cinquantaduesima edizione del Forum di Cernobbio, organizzato da Teha Group a Villa d’Este, che si conclude oggi.
“Sarebbe logico votare a maggio, vota Milano, Torino, Roma, Napoli, Palermo, vota mezza Italia, credo sarebbe logico votare a primavera per evitare una campagna elettorale estiva”. Così Matteo Renzi, leader di Italia Viva, intervenendo a un panel alla cinquantaduesima edizione del Forum di Cernobbio, organizzato da Teha Group a Villa d’Este, che si conclude oggi.
“Sul programma siamo fiduciosi e siamo convinti che andremo a governare l’Italia e costruiremo insieme a voi un’ Italia migliore. La mia convinzione è che noi le elezioni le vinceremo”. Lo ha detto Angelo Bonelli, leader di Avs, intervenendo al panel ‘Italy in the global outlook’, alla cinquantaduesima edizione del Forum di Cernobbio, organizzato da Teha Group a Villa d’Este, che si conclude oggi.
“Siamo in calo sulla crescita del Pil e della produzione industriale e abbiamo un serio problema di salari reali e potere d’acquisto. Questo dovrebbe far preoccupare tutti. Tantissimi i successi sbandierati dal governo ma la stabilità è un’aggravante rispetto a quello che si poteva fare e non si è fatto”. Così il presidente M5S Giuseppe Conte intervenendo alla cinquantaduesima edizione del Forum di Cernobbio organizzato da Teha Group, in corso a Villa d’Este, sul lago di Como.
“Mi preoccupa una destra che mette in discussione i valori fondanti della democrazia, come Vannacci che mette in discussione temi come quello del femminicidio. Questo genera un disagio. Queste persone bisogna contrastarle. Ringrazio il senatore Mario Monti che ha avuto parole molto chiare”. Lo ha detto Angelo Bonelli, leader di Avs, intervenendo al panel ‘Italy in the global outlook’ alla cinquantaduesima edizione del Forum di Cernobbio, organizzato da Teha Group a Villa d’Este, che si conclude oggi.
Netta bocciatura della politica estera condotta dall’amministrazione Trump da parte della platea di oltre 200 imprenditori e manager riuniti a Villa d’Este per la 52° edizione del Forum “Lo Scenario di oggi e di domani per le strategie competitive” organizzato da Teha Group, The European House – Ambrosetti a Villa D’Este, Cernobbio. È quanto emerge dal sondaggio elettronico condotto durante la seconda giornata di lavori.Chiamati a esprimere un giudizio sulle azioni di politica estera della Casa Bianca su una scala da 1 (“molto negativamente”) a 9 (“molto positivamente”), oltre il 90% degli intervistati (il 90,2% complessivo) attribuisce un voto insufficiente compreso tra 1 e 4. Nello specifico, si registra una forte impennata per il punteggio minimo “1” (molto negativamente), scelto dal 58,5% dei partecipanti, quasi triplicato rispetto al 20,5% della rilevazione 2025.Completano la fascia dei voti negativi il punteggio 2 con il 17,1% (in calo dal 23,1% del 2025), il punteggio 3 con il 12,2% (dal 12,8% del 2025) e il punteggio 4 con il 2,4% (in netta discesa dal 15,4% del 2025). Si attesta al 4,9% la quota di chi assegna un voto intermedio 5 (rispetto al 7,7% del 2025).Contrazione marcata per i giudizi positivi (punteggi da 6 a 9), che scendono complessivamente al 4,8% (rispetto al 20,5% registrato nel 2025): il punteggio 6 si attesta allo 0% (dal 5,1% del 2025), mentre i voti 7 e 8 si attestano entrambi al 2,4% (rispettivamente dal 5,1% e 10,3% dell’anno precedente).