Casa, Tajani contro i vincoli UE: “Proprietà sacra, no ai limiti su affitti”

Forza Italia rilancia la propria visione economica sulle politiche abitative e la difesa della casa. Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani è intervenuto sui canali social per ribadire la linea del partito sul tema dell’emergenza casa, prendendo una netta posizione contro le direttive europee e proponendo misure incentrate sul mercato libero e sulle riqualificazioni.

La casa è sacra e la proprietà privata va difesa. Forza Italia respinge l’ideologia dei divieti che arriva dall’Europa. Nuovi vincoli sugli affitti brevi e più restrizioni sui proprietari non risolvono l’emergenza abitativa, al contrario rischiano di ridurre ancora l’offerta.

Noi… — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) September 6, 2026

“La casa è sacra”: il no di Forza Italia ai vincoli sugli affitti brevi

Nel suo intervento, Tajani ha espresso ferma contrarietà verso le nuove restrizioni ipotizzate a livello europeo, sostenendo che ulteriori limiti non siano la risposta adeguata per calmierare il mercato degli alloggi.

No all’ideologia dei divieti: “La casa è sacra e la proprietà privata va difesa”, ha affermato il ministro, sottolineando come nuovi vincoli sugli affitti brevi e restrizioni sui proprietari rischino di sortire l’effetto opposto, contraendo ulteriormente l’offerta di alloggi disponibili.

“La casa è sacra e la proprietà privata va difesa”, ha affermato il ministro, sottolineando come nuovi vincoli sugli affitti brevi e restrizioni sui proprietari rischino di sortire l’effetto opposto, contraendo ulteriormente l’offerta di alloggi disponibili. La linea liberale: Il segretario azzurro ha rivendicato l’impostazione storica del partito, fondata su incentivi a costruire, recuperare e immettere nuovi immobili sul mercato anziché applicare divieti.

Piano Casa e rigenerazione urbana: gli obiettivi del Governo

Per rispondere alle esigenze di famiglie, lavoratori e studenti universitari fuori sede, Tajani ha illustrato le priorità dell’agenda politica e legislativa per il settore immobiliare:

100mila nuovi alloggi: Obiettivo fissato tramite il Piano Casa, sfruttando l’edilizia integrata e i canoni calmierati per la fascia di popolazione con redditi medio-bassi.

Obiettivo fissato tramite il Piano Casa, sfruttando l’edilizia integrata e i canoni calmierati per la fascia di popolazione con redditi medio-bassi. Recupero dell’Edilizia Residenziale Pubblica (ERP): Stanziamento di fondi destinati alla riqualificazione di 60mila alloggi pubblici attualmente inutilizzati o degrati.

Stanziamento di fondi destinati alla riqualificazione di 60mila alloggi pubblici attualmente inutilizzati o degrati. Sfratti per morosità: Sollecito per un’approvazione rapida del disegno di legge in materia, al fine di garantire tempi certi e tutele legali ai proprietari che intendono rientrare in possesso del proprio immobile.

Sollecito per un’approvazione rapida del disegno di legge in materia, al fine di garantire tempi certi e tutele legali ai proprietari che intendono rientrare in possesso del proprio immobile. Riqualificazione urbana: Progetti mirati al recupero di interi quartieri per contrastare il degrado sociale, aumentare la sicurezza e stimolare l’occupazione nel comparto edile.

“La proprietà privata non è un furto, è un diritto da difendere“, ha concluso Tajani, ribadendo la necessità di superare approcci normativi restrittivi in favore di politiche di sviluppo e rigenerazione.