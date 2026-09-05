Forum Cernobbio, Vannacci: “Essere qui è un orgoglio, serve un’ Europa diversa”. Oggi il confronto con Monti – La diretta

Al via la seconda giornata della 52ma edizione del Forum di Cernobbio 2026, in corso sino a domani, sul Lago di Como, a Villa d’Este. Oggi in programma l’atteso incontro dal titolo “Il progetto europeo tra integrazione e sovranità: il punto di vista italiano” con Roberto Vannacci (Membro, Parlamento Europeo – Europe of Sovereign Nations) e Mario Monti (Presidente, Fondazione Bocconi). Il leader di FnV è arrivato già ieri a Villa d’Este.La sfida della fase post-Pnrr per garantire che quanto realizzato venga mantenuto nel tempo e utilizzato per aumentare concretamente produttività e capacità d crescita, anche attraverso la stabilizzazione delle procedure e delle modalità di lavoro introdotte dal Piano è al centro del confronto della 52ª edizione del Forum TEHA di Cernobbio, sino al 6 settembre, con la partecipazione di esponenti delle istituzioni italiane, europee e internazionali, leader politici, scienziati e business leader. Presenti 7 Governi, 8 Ministri italiani e partecipanti da oltre 25 Paesi. Il focus del simposio di Teha Group-The European House Ambrosetti quest’anno è sul progressivo raffreddamento delle aspettative delle imprese rende centrale il confronto tra mondo produttivo e istituzioni sulle condizioni necessarie per sostenere gli investimenti, rafforzare la competitività e consolidare la crescita.

The proceedings of the second day of the 52nd edition of the #Cernobbio2026 #TEHA Forum are about to begin. It starts at 8.30 with the “Europe in the world” panel, moderated by Mario Monti, with António Costa, President of the European Council. pic.twitter.com/LgGaUJ64R7 — The European House – Ambrosetti (@Ambrosetti_) September 5, 2026