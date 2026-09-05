Forum Cernobbio, Vannacci: “Essere qui è un orgoglio, serve un’ Europa diversa”. Oggi il confronto con Monti – La diretta

Al via la seconda giornata della 52ma edizione del Forum di Cernobbio 2026, in corso sino a domani, sul Lago di Como, a Villa d’Este. Oggi in programma l’atteso incontro dal titolo “Il progetto europeo tra integrazione e sovranità: il punto di vista italiano” con Roberto Vannacci (Membro, Parlamento Europeo – Europe of Sovereign Nations) e Mario Monti (Presidente, Fondazione Bocconi). Il leader di FnV è arrivato già ieri a Villa d’Este.La sfida della fase post-Pnrr per garantire che quanto realizzato venga mantenuto nel tempo e utilizzato per aumentare concretamente produttività e capacità d crescita, anche attraverso la stabilizzazione delle procedure e delle modalità di lavoro introdotte dal Piano è al centro del confronto della 52ª edizione del Forum TEHA di Cernobbio, sino al 6 settembre, con la partecipazione di esponenti delle istituzioni italiane, europee e internazionali, leader politici, scienziati e business leader. Presenti 7 Governi, 8 Ministri italiani e partecipanti da oltre 25 Paesi. Il focus del simposio di Teha Group-The European House Ambrosetti quest’anno è sul progressivo raffreddamento delle aspettative delle imprese rende centrale il confronto tra mondo produttivo e istituzioni sulle condizioni necessarie per sostenere gli investimenti, rafforzare la competitività e consolidare la crescita.
The proceedings of the second day of the 52nd edition of the #Cernobbio2026 #TEHA Forum are about to begin. It starts at 8.30 with the “Europe in the world” panel, moderated by Mario Monti, with António Costa, President of the European Council. pic.twitter.com/LgGaUJ64R7— The European House – Ambrosetti (@Ambrosetti_) September 5, 2026
Punti chiave
- Ue, Vannacci: "Unanimità non è patologia, è garanzia"
- Ue, Vannacci: "Schierata con Ucraina ma è aumentato import gas da Russia"
- Ue, Vannacci: "Ideologia oggi prevarica competitività"
- Ue, Vannacci: "Senza visione strategica è diventata campione delle regole"
- Francia, Bardella: "Se noi al governo subito via lacci Green deal"
- Ue, Bardella: "Subisce vassallaggio tecnologico da Usa e dipendenza industriale da Cina"
- Ai, Bardella: "Ue non può limitarsi a regolamentare tecnologia di altri Paesi"
- Bardella: "Vannacci? Mia lealtà va a Matteo Salvini"
- Ue, Costa: "Accordo su bilancio entro 2026 o rischiamo interruzione fondi"
- Bardella: "Meloni guiderà governo per molti anni"
“L’unanimità non è una patologia ma è una garanzia”. Così Roberto Vannacci, leader di Futuro nazionale, intervenendo a un panel alla cinquantaduesima edizione del Forum di Cernobbio organizzato da Teha Group, in corso a Villa d’Este, sul lago di Como, che si chiuderà domani. “Se una proposta non convince tutti perché dobbiamo cambiare il sistema di voto” nella Ue “e non migliorare la proposta?”, aggiunge Vannacci.
“Oggi l’Ue si è schierata completamente a favore dell’Ucraina, ma nell’ultimo semestre abbiamo aumentato le importazioni di gas dalla Russia, finanziando l’economia di guerra che noi vorremmo invece combattere schierandoci con l’Ucraina”. Così Roberto Vannacci, leader di Futuro nazionale, intervenendo a un panel con Mario Monti, alla cinquantaduesima edizione del Forum di Cernobbio organizzato da Teha Group, in corso a Villa d’Este, sul lago di Como, che si chiuderà domani. “Ma quale è la coerenza strategica di finanziare la resistenza ucraina se poi aumentiamo le importazioni di gas dalla Russia?”, sottolinea Vannacci.
“Oggi in Ue l’ideologia ha prevaricato la competitività, perché abbiamo fissato prima il calendario e poi solo dopo abbiamo verificato se l’industria era in grado di sostenerlo”. Così Roberto Vannacci, leader di Futuro nazionale, intervenendo alla cinquantaduesima edizione del Forum di Cernobbio organizzato da Teha Group, a Villa d’Este, sul lago di Como, a un panel con Mario Monti.
“Mancando una visione strategica siamo diventati i campioni delle regole. Siamo bravissimi a regolamentare, ma ogni regola a un costo e chi da’ il sussidio per fare fronte a questo costo?. Siamo bravi a derogare le regole” in Ue “quando fa comodo, quando l’obiettivo è la difesa per una potenziale minaccia”. Così Roberto Vannacci, leader di Futuro nazionale, intervenendo a un panel con Mario Monti alla cinquantaduesima edizione del Forum di Cernobbio organizzato da Teha Group, in corso a Villa d’Este, sul lago di Como, che si chiuderà domani. “Quale è la coerenza strategica dell’Ue nel finanziare la resistenza Ucraina?” alla Russia, ha detto.
Il primo intervento di Rassemblement National al governo in Francia “sarà semplificare e liberarci dalle eccessive regolamentazioni del Green Deal, dettate da un principio di decrescita”. Lo ha affermato Jordan Bardella, leader del partito di estrema destra francese Rassemblement National, alla cinquantaduesima edizione del Forum di Cernobbio organizzato da Teha Group, a Villa d’Este, sul lago di Como, intervendo a un panel del simposio che si chiude domani.
Oggi “l’Unione europea è circondata da grandi potenze: a ovest, gli Stati Uniti d’America, che, ancor più sotto la presidenza di Donald Trump, hanno scelto di concentrarsi esclusivamente sulla difesa dei propri interessi, disimpegnandosi da una serie di progetti globali e impegnandosi in altri. Abbiamo gli Stati Uniti d’America a ovest, che ci pongono in una condizione di vassallaggio tecnologico e digitale che dobbiamo valutare e tenere in considerazione; a est, la Cina, che ci pone in una posizione di forte dipendenza industriale, commerciale ed economica; e infine il Sud del mondo, la cui demografia – forse l’unica scienza esatta – rappresenta un rischio significativo sia per la sicurezza, in particolare per quanto riguarda le migrazioni in Europa, sia per nuove considerazioni e sfide, che stiamo ora esaminando in relazione al Sud del mondo”. Così Jordan Bardella, leader del partito di estrema destra francese Rassemblement National, alla cinquantaduesima edizione del Forum di Cernobbio organizzato da Teha Group, a Villa d’Este, sul lago di Como.
“La tecnologia e l’intelligenza artificiale sono una gara contro il tempo e non ci si può accontentare in Europa di regolamentare le tecnologie che sono create in altri Paesi”. Lo ha detto Jordan Bardella, leader del partito di estrema destra francese Rassemblement National, intervenendo a un panel alla cinquantaduesima edizione del Forum di Cernobbio organizzato da Teha Group, in corso a Villa d’Este, sul lago di Como, che si chiuderà domani.
“Vannacci? La mia lealtà va naturalmente a Matteo Salvini. E il mio rispetto va naturalmente al Presidente del Consiglio. Spero che possa continuare a portare l’Italia ancora più lontano e ancora più in alto”. Lo ha detto Jordan Bardella, l’europarlamentare e presidente del Rassemblement National, a margine del Forum Ambrosetti di Cernobbio, che poi sul leader di Futuro Nazionale ha aggiunto: “è membro del Parlamento Europeo, ho l’opportunità di incontrarlo. Sapete che apparteneva al partito di Matteo Salvini, che è nostro alleato, con cui collaboriamo. Avrò l’opportunità, alla fine della giornata di incontrare Matteo e di cenare con lui stasera. Questi legami di amicizia sono estremamente forti, estremamente importanti per noi. Ma non spetta a me commentare la vita politica italiana. Spero semplicemente che gli italiani che vogliano proteggere la propria identità”.
“Una cosa è certa: dobbiamo raggiungere un accordo” sul bilancio dell’Ue “entro la fine di quest’anno. Non possiamo rischiare interruzioni nei finanziamenti europei nel 2028. Queste avrebbero un impatto sui nostri agricoltori, sulle nostre imprese, sui nostri studenti, ricercatori e innovatori, e in sintesi sui nostri cittadini. So che non sarà facile, ma sono incoraggiato dal discorso positivo di tutti i leader e sono fiducioso che riusciremo a raggiungere un accordo entro la fine dell’anno. Le sfide da affrontare sono significative, ma la storia dell’Europa dimostra che i nostri più grandi successi si sono ottenuti quando abbiamo agito insieme, con fiducia, consapevolezza e determinazione”. Così il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, alla cinquantaduesima edizione del Forum di Cernobbio, organizzato da Teha Group – The European House Ambrosetti, a Villa d’Este, sul lago di Como, e giunto alla sua seconda giornata. L’evento si concluderà domani.
“Credo che questo sia un fine settimana piuttosto speciale per l’Italia, perché il governo di Giorgia Meloni e Matteo Salvini è il più longevo nella storia politica italiana, e accolgo con favore questa stabilità perché è importante, prima di tutto per l’Italia, un Paese per il quale nutro un profondo affetto personale, essendo anche il Paese delle mie origini, e ovviamente per il popolo italiano. Giorgia Meloni è una figura di stabilità per l’Italia e per l’Europa, e spero che continuerà a guidare il governo italiano per molti altri anni”. Lo ha detto Jordan Bardella, presidente del Rassemblement National, a margine del Forum Ambrosetti di Cernobbio.
“L’allargamento, è il più grande investimento geopolitico che l’Europa abbia mai fatto. L’allargamento ha rafforzato la democrazia, lo stato di diritto e la nostra prosperità e resilienza condivise. Il prossimo allargamento all’Ucraina, alla Moldavia e ai Balcani occidentali rafforzerà ulteriormente l’Unione europea come attore geopolitico per la pace, la sicurezza e la prosperità. Questa è una storia di successo europea e dovremmo riconoscerla con fiducia”. Così il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, alla cinquantaduesima edizione del Forum di Cernobbio, organizzato da Teha Group- The European House Ambrosetti, a Villa d’Este, sul lago di Como, e giunto alla sua seconda giornata. L’evento si concluderà domani,
“Non concordo con i paragoni semplicistici che suggeriscono che l’Europa stia semplicemente rimanendo indietro. Certo, l’Europa deve migliorare la sua competitività e la sua agilità per rispondere più rapidamente e in modo unito. Ma non perché siamo in declino. Dobbiamo adattarci perché il mondo sta cambiando e perché vogliamo proteggere e rafforzare lo stile di vita europeo. E dobbiamo anche essere onesti riguardo alla sfida che ci attende”. Così il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, alla cinquantaduesima edizione del Forum di Cernobbio, organizzato da Teha Group- The European House Ambrosetti, a Villa d’Este, sul lago di Como, e giunto alla sua seconda giornata.
“Affronterò i temi dell’integrazione e del sovranismo in Europa, quelli che mi sono stati dati come oggetto da sviluppare. A chi chiede più Europa dico un’Europa diversa, non quella che abbiamo adesso”. Così il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci a margine del Forum Ambrosetti. A chi gli chiedeva se il debutto a Cernobbio fosse paragonabile al primo lancio con il paracadute, Vannacci ha risposto: “Diciamo che da un punto di vista fisico era più emozionante il lancio dell’aeroplano, però qua comunque è un bellissimo contesto dove sono orgoglioso e fiero di essere, perché insomma vuol dire che anche l’economia e la finanza è interessata a quello che sta succedendo nel mondo della politica italiana”. Infine, Vannacci ha risposto a chi gli domandava se fosse preoccupato per le inchieste della procura militare, ribadendo di non esserlo “nella maniera più assoluta”.