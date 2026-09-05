Bardella: "Vannacci? La mia lealtà va a Matteo Salvini"

(LaPresse) – “Vannacci? La mia lealtà va naturalmente a Matteo Salvini. E il mio rispetto va naturalmente al Presidente del Consiglio. Spero che possa continuare a portare l’Italia ancora più lontano e ancora più in alto”. Lo ha detto Jordan Bardella, l’europarlamentare e presidente del Rassemblement National, a margine del Forum Ambrosetti di Cernobbio, che poi sul leader di Futuro Nazionale ha aggiunto: ”è membro del Parlamento Europeo, ho l’opportunità di incontrarlo. Sapete che apparteneva al partito di Matteo Salvini, che è nostro alleato, con cui collaboriamo. Avrò l’opportunità, alla fine della giornata di incontrare Matteo e di cenare con lui stasera. Questi legami di amicizia sono estremamente forti, estremamente importanti per noi. Ma non spetta a me commentare la vita politica italiana. Spero semplicemente che gli italiani che vogliano proteggere la propria identità”.