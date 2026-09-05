Alessandro Di Battista è stato operato a Cuba, slitta a data da destinarsi il rientro in Italia

L’ex M5s sarebbe dovuto rientrare oggi. Lo ha comunicato con un messaggio sui social l’Associazione Schierarsi

Slitta a data da destinarsi il rientro da Cuba di Alessandro Di Battista. L’ex esponente del M5s era atteso per oggi in Italia ma, come comunicato con un messaggio sui social dall’Associazione Schierarsi – post rilanciato dallo stesso Di Battista – “il rientro di Alessandro Di Battista è stato rinviato. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni, in attesa di ulteriori aggiornamenti”. Secondo quanto si apprende, è stato operato a Cuba e l’operazione ha causato lo slittamento del rientro in Italia.