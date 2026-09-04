Accesso Archivi

Accesso Archivi

venerdì 4 settembre 2026

Ultima ora

Vannacci già a Cernobbio: “Auguri a Meloni, io sempre disponibile al dialogo”

Vannacci già a Cernobbio: “Auguri a Meloni, io sempre disponibile al dialogo”
LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover Fonti preferite

Il generale al Forum di Villa d’Este con un giorno d’anticipo

Il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci, che era atteso sabato al Forum Ambrosetti a Cernobbio, è arrivato a sorpresa già venerdì all’ora di pranzo. L’ex vicesegretario della Lega, che al suo ingresso a Villa d’Este si è detto “non preoccupato” per l’indagine della procura militare, domani parteciperà a un panel con l’ex premier Mario Monti sul tema dal titolo ‘Il progetto europeo tra integrazione e sovranità: il punto di vista italiano’. Alla premier Giorgia Meloni per la longevità record del governo “faccio gli auguri: è un bel traguardo cronologico”, ha detto il generale che su un eventuale governo insieme afferma: “Mi auguro sempre – dice Vannacci -che possa vincere la destra le prossime elezioni. Io ho i miei principi, valori e ideali che non ho nessuna intenzione di mettermi a negoziare, ma sono sempre disponibile a qualsiasi dialogo. Non sono io quello che ha eretto muri o ha parlato di incompatibilità. E’ qualcun altro”.

 “Per Tajani problema non sono io? Mi fa piacere”

Il ministro Tajani sostiene che il problema non è Vannacci, ma è la Russia: “Non so in che contesto lo abbia detto, mi fa piacere non essere un problema. Su questo sono molto contento”, ha detto Vannacci, , intercettato dai cronisti ,a Villa d’Este, del suo intervento di sabato al simposio ‘Lo scenario di oggi e di domani per le strategie competitive’ organizzato da TEHA Group – The European House Ambrosetti . “Il problema è la Russia non è Vannacci o altri. Io mi preoccupo di quello che fa la Russia: basta leggere qualche libro di storia per capire cos’è la disinformatia. Quando ci sono vicende personali bisogna dimostrare le cose, spero che sia assolutamente falso”, aveva affermato oggi il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

“Essere qui è come il primo lancio da un aeroplano”

“E’ come il primo lancio da un aeroplano, questa è la prima volta in questo ambiente e domani faremo il nostro intervento e ci prepariamo alle eventuali domande”. Lo ha detto Roberto Vannacci, leader di Futuro nazionale, intercettato dai cronisti a Villa d’Este dove si svolge il forum di Cernobbio, in vista del suo intervento domani al simposio, alla domanda su come si sentisse a parlare domani davanti al gotha della economia e della finanza.

Vannacci cita Marx: “Clandestini ‘esercito industriale di riserva padrone’”

“Il lavoro si ripaga col salario, non con la cittadinanza”, ha detto Vannacci, a chi gli chiede del fatto che molte imprese dí industriali presenti al tradizionale convegno sul lago di Como ricorrono alla manodopera di migranti .Vannacci aggiunge: “la mia perplessità è che questi migranti entrino poi a far parte del popolo italiano”. Poi sottolinea: “Sono due cose diverse: il lavoro è una prestazione che viene ricambiata con un salario, non viene ricambiata con la cittadinanza. Il lavoro è una prestazione temporanea al termine della quale l’immigrato può tranquillamente ritornare presso il suo Paese di origine”. Per il generale il punto è anche che “la presenza di una massa notevolmente rilevante di immigrati e soprattutto di immigrati clandestini che poi lavorano al nero ha creato quella che in gergo marxiano si chiama ‘l’esercito industriale di riserva del padrone’, che abbassa i salari ed elimina i diritti dei lavoratori, che è un problema per le nostre imprese ed è un problema anche per i nostri lavoratori che hanno salari estremamente bassi”. “Questa – evidenzia-non è solamente un’opinione mia, ma è un’opinione di tanti partiti, che -guarda caso- in Europa stanno crescendo.Tra pochi giorni si terranno le elezioni in Sassonia e l’Afd, che sostiene teorie molto simili alle nostre, è data come sondaggi a più del 40% e rischia di andare a governare proprio il distretto della Sassonia”. 

© Riproduzione Riservata