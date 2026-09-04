Tajani: “Non siamo in guerra con la Russia ma forse Mosca vuole essere in guerra con noi”

Dal Forum di Cernobbio Antonio Tajani parla della minaccia russa, dopo l’escalation della tensione tra Mosca e l’Europa con episodi di guerra ibrida come quelli di Lipsia, in Germania.- “Ho detto che non siamo in guerra con la Russia perché oggettivamente non siamo in guerra con la Russia, però c’è un piccolo problema, cioè che la Russia forse vuole essere in guerra con noi, cosa che non è certamente positiva”, ha dichiarato il ministro degli Esteri. Quando l’altroieri ho detto che non va sottovalutata e scartata l’ipotesi che possa esserci un’azione di guerra ibrida per condizionare il voto di Paesi che andranno alle urne il prossimo anno, questo è un allarme che non possiamo non lanciare” perché “riteniamo che ci possa essere quest’attacco e dobbiamo mettere gli italiani sull’avviso di quello che può succedere”, ha aggiunto il titolare della Farnesina. Proprio da Cernobbio in precedenza è arrivato il richiamo alla pace del Capo dello Stato Sergio Mattarella: “L’attuale contesto internazionale non ammette indugi. Occorre un chiaro percorso di azione affinché tornino a prevalere modalità di convivenza pacifica in seno alla Comunità degli Stati in un quadro giuridico e istituzionale condiviso e rispettato”, le sue parole

Tajani: “Pericolo non solo legato a consultazioni elettorali”

“Le fake news sono all’ordine del giorno e poi basta leggere qualche libro di storia per capire che cos’è in quel tipo di cultura la disinformazione. Noi non possiamo sottovalutare il pericolo, che non è soltanto legato alle consultazioni elettorali, che è il momento più sacro in una democrazia liberale quale è quella italiana e quali sono quelle europee, ma ci sono attacchi costanti“, ha proseguito Tajani. “Tant’è che avendo voluto riformare il ministero degli Esteri per renderlo più all’altezza dei tempi abbiamo dato vita dal 1° gennaio di quest’anno a una direzione generale che si occupa solo di sicurezza, dal punto di vista politico e anche operativo”, ha detto ancora.