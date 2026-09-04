Roma, riapre l’Ippodromo delle Capannelle. Gualtieri insieme a Lollobrigida per la prima corsa

Dopo circa sei mesi di lavori riaprono i cancelli dell’Ippodromo delle Capannelle a Roma. La più antica struttura per la corsa dei cavalli della storia italiana, inaugurata nel 1881, torna fruibile al pubblico dopo mesi di lavori di riqualificazione. Rifatte le piste di erba e sabbia, ristrutturati gli interni, le sale, gli spogliatoi per i fantini, le gradinate e le tribune di un ippodromo che rischiava da tempo l’abbandono. A sventolare la bandiera rossa per una simbolica prima gara tra fantini al galoppo il sindaco di Roma Roberto Gualtieri sul podio della partenza assieme al ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. “Una giornata veramente bellissima e importante” ha detto Gualtieri con accanto anche l’assessore agli Eventi Alessandro Onorato.

“Un lavoro straordinario che pochi pensavano possibile. Il recupero di una situazione che sembrava compromessa”. “Grazie alla collaborazione tra Istituzioni” sottolinea Gualtieri, “ci siamo imbarcati in un compito complesso grazie al quale Capannelle può concorrere al rilancio di uno spettacolo che è anche uno sport. Un impianto bellissimo e storico”. “Da oggi partono le corse con il galoppo, poi il trotto e ci sarà il Grand prix a settembre. Riparte Capannelle e siamo molto contenti”.

“La giornata di oggi è un bell’esempio di collaborazione istituzionale”, ha dichiarato invece il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, “l’Ippodromo deve anche essere simbolo di legalità. Abbiamo ripristinato il nucleo dei Carabinieri dedicati all’ippica che stanno verificando la legalità in ogni ippodromo affinché possa essere un luogo vivibile non solo per gli appassionati ma anche per le famiglie che vogliono godersi un luogo bello”.