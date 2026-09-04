Roberto Vannacci, Tajani: “Cavallo di Troia di Mosca? Problema non lui ma Russia”

“Vannacci cavallo di Troia della Russia? Mi preoccupo di quello che fa la Russia, basta leggere qualche libro di storia per capire cos’è la disinformazia. Quando ci sono vicende personali bisogna dimostrare le cose, spero che sia assolutamente falso quello che ha detto questo importante giornale. Il problema è la Russia, non è Vannacci o altri”. Così il vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, a margine del Forum Ambrosetti di Cernobbio, commentando l’articolo del Financial Times che aveva definito il leader di Futuro Nazionale il “cavallo di Troia della Russia”, in Occidente.

“La Russia abbiamo visto come intende intervenire per attaccare la vita democratica dei paesi europei, abbiamo visto cosa è successo in Germania, abbiamo visto cosa è successo in Italia: abbiamo espulso due spie russe, due addetti militari, che qualche settimana fa stavano cercando di corrompere alcuni funzionari a riposo dell’intelligence. Vuol dire che siamo sotto pressione, non è una novità, la disinformazia e lo spionaggio, sono cose che fanno parte di un certo tipo di cultura. Noi abbiamo il dovere di innalzare i muri protettivi per la nostra democrazia, siamo vigili e non ci facciamo certamente intimorire, l’importante è avere gli strumenti politici e scientifici e tecnologici per reagire a questi attacchi, bloccare gli attacchi cibernetici, bloccare la guerra ibrida che non è soltanto di tipo tecnologico, ma grazie anche all’azione dell’intelligence, grazie alla collaborazione tra i paesi dell’Unione Europea siamo in grado di vincere anche questa sfida”.