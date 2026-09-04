Home > Politica > Roberto Vannacci e il nuovo video social con l'AI: "Fascista e ora cavallo di Troia di Mosca? Me ne frego"

Roberto Vannacci con un video social risponde alle varie accuse. “Xenofobo, omofobo, sessista, misogino, fascista, negazionista, razzista, ignorante, falsificatore, populista, traditore, pagliaccio, buffone, troglodita, fenomeno da baraccone ed ora, cavallo di Troia di Mosca. Bene, vuol dire che siamo sulla giusta strada. Ci vediamo all’alba”. Lo ha scritto il leader di Futuro nazionale che ha postato una clip realizzata con l’AI in cui viene rappresentato come se fosse accerchiato da tante persone che gli puntano una pistola in faccia. Nel filmato si sente in sottofondo Luciano Pavarotti cantare ‘All’alba vincerò’ e, alla fine, Vannacci dice: “Me ne frego”.