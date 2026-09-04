Meloni a Bari per la festa del governo più longevo – La diretta

Giorgia Meloni celebra al porto di Bari la durata del suo governo, il più longevo nella storia repubblicana (1.413 giorni), che ha superato il primato finora detenuto dall’esecutivo Berlusconi II. L’evento è organizzato da Fratelli d’Italia. 10mila presenze attese (anche se l’area a colpo d’occhio sembra poterne accogliere meno). ‘Il Governo + stabile, l’Italia + forte’, è lo slogan scelto per la manifestazione.
Punti chiave
- Meloni: "Pagine più belle devono essere ancora scritte"
- Meloni: "Sinistra usa antifascismo come arma distrazione di massa"
- Meloni: "Anche sinistra festeggia, opposizione più duratura Repubblica"
- Meloni: "Riforma costituzionale occasione persa"
- Meloni: "Il femminicidio esiste, eccome se esiste"
- Meloni risponde al telefono durante comizio Bari: "Scusate, era mia figlia"
- Meloni: "Sicurezza ancora una nostra stella polare"
- Meloni: "No lezioni su ‘dublinanti’, bloccato 80mila ricollocamenti verso Italia"
- Meloni: "Vogliamo estendere Zes, Pd d'accordo voterà con noi…"
- Meloni sull'Ilva: "Questione complessa, vogliamo preservare salute e patrimonio Paese"
“Io continuo a credere che le pagine più belle di questa storia debbano ancora essere scritte. E perché il nostro traguardo non è mai stato diventare il governo più longevo della storia della Repubblica, il nostro traguardo è sempre stato molto più ambizioso. Il nostro traguardo è un’Italia nella quale chi ha un’idea possa realizzarla, un’Italia nella quale chi lavora possa permettersi una casa, costruire una famiglia, guardare al futuro con fiducia. Un’Italia nella quale nessuno sia costretto ad andarsene per diventare quello che sogna di essere. Una nazione nella quale ovunque si trovi ogni italiano sia fiero di dire a voce alta da dove viene. Un’Italia nella quale chi è partito possa trovare mille ragioni per tornare”. Così la premier Giorgia Meloni intervenendo al porto di Bari all’evento organizzato da Fratelli d’Italia.
“Di grazia, potreste dire agli italiani che cosa avete in mente per il futuro degli italiani? Mandare a casa Meloni non mi sembra un programma particolarmente articolato”. Così la premier Giorgia Meloni intervenendo al porto di Bari all’evento organizzato da Fratelli d’Italia rivolgendosi all’opposizione. “Si potrebbe dire che stanno ancora organizzando le primarie…e invece no, perché non sono d’accordo neanche sulle primarie. E se gli chiedi chi è il vostro candidato premier scatta il panico – attacca ancora Meloni -. Speranza poi ha detto mettiamoci un anziano partigiano. Niente di nuovo sotto al sole, sono circa 80 anni che la sinistra usa l’antifascismo come arma di strazione di massa per cercare di agguantare il potere, la differenza è che adesso lo ammettono anche. Forse un tempo avrebbero proposto un operaio…”.
“Si sa, si stava meglio quando c’erano loro, signora mia… Quando c’erano loro il salario era minimo davvero, quando c’erano loro i banchi a rotella arrivano in orario, quando c’erano loro la porta di casa potevi lasciarla aperta, tanto pure se la chiudevi la casa te la occupavno uguale. Quanto ci mancano loro…però anche loro oggi celebrano un traguardo perché se noi siamo il governo più duraturo della storia della Repubblica, loro sono l’opposizione più duratura della Repubblica. Facciamo quindi gli auguri anche ai colleghi della sinistra, diecimila di questi giorni”. Così la premier Giorgia Meloni intervenendo al porto di Bari all’evento organizzato da Fratelli d’Italia.
“Nonostante l’occasione persa della riforma costituzionale” sulla giustizia” non rinunciamo a dare risposte”. Così la premier Giorgia Meloni intervenendo al porto di Bari all’evento organizzato da Fratelli d’Italia.
“L’orrore che ha strappato ieri la vita a Lorena ci stringe il cuore e ci ricorda che il femminicidio esiste, eccome se esiste. E combatterlo non significa dire che la vita di un uomo vale meno. Significa riconoscere che nel femminicidio c’è una aggravante, si uccide una donna perch+è ha osato essere libera, e questo nella vivibilità europeo e cristiana non è previsto”. Così la premier Giorgia Meloni intervenendo al porto di Bari all’evento organizzato da Fratelli d’Italia.
“Scusate, era mia figlia”. Così la premier, Giorgia Meloni, dopo aver interrotto per qualche istante il comizio dal palco del porto di Bari, all’evento di Fratelli d’Italia per celebrare il record di longevità del governo. “Ha chiamato tre volte”, ha aggiunto la presidente del Consiglio dopo aver risposto al cellulare.
“Non esiste un pezzo di questa nazione in cui valgono altre regole. In Italia esiste una legge sola ed è la legge italiana. Non esiste una periferia, un quartiere, una strada dove una ragazza debba chiedere il permesso per studiare, per vestirsi come vuole, per amare chi vuole. La libertà delle donne in Italia non è negoziabile. Non esistono luoghi di culto che si sottraggono ai controlli, e non esiste neanche un grammo di tolleranza per la propaganda fondamentalista e per chi organizza cellule jhadiste sul nostro territorio. La sicurezza è ancora una nostra stella polare”. Così la premier Giorgia Meloni intervenendo al porto di Bari all’evento organizzato da Fratelli d’Italia.
“Sulla sicurezza so che da noi ci si aspetta di più ma ripeto che tutta la catena deve funzionare. Se facciamo le leggi, le forze dell’ordine lavorano e poi dopo 48 ore un giudice rimette in libertà un uomo accusato di aver violentato una bambina di 13 anni, la catena si spezza e il lavoro diventa inutile”, ha quindi sottolineato Meloni.
“A chi per tutta l’estate ci ha fatto lezione sui ‘dublinanti’ ricordo solo questo: noi abbiamo bloccato 80mila ricollocamenti verso l’Italia, la sinistra al governo ne aveva accettati almeno 30mila, eccola la differenza”. Così la premier Giorgia Meloni intervenendo al porto di Bari all’evento organizzato da Fratelli d’Italia.
“Non abbiamo protetto le imprese dai dazi americani per poi lasciarle in balia della burocrazia italiana. E proprio qui al Sud abbiamo dimostrato che si può fare diversamente: lo abbiamo dimostrato con la zona economica speciale unica. Oggi un imprenditore che vuole investire in questi territori, non gira più per gli uffici, non aspetta anni, non implora un timbro, ha un solo sportello e tempi certi. Vogliamo applicare un meccanismo come questo su tutto il territorio nazionale, e sono contenta che il Pd prima diceva che era un carrozzone, e ora dice che vuole estendere la Zes, quindi sono contenta perché voteranno con noi…”. Così la premier Giorgia Meloni intervenendo al porto di Bari all’evento organizzato da Fratelli d’Italia.
“Ilva è la più complessa delle questioni anche perché vede sul territorio tanto chi vuole la sua chiusura che chi vuole salvaguardare l’indotto. Continueremo a confrontarci, l’obiettivo è preservare la salute pubblica ma anche preservare un patrimonio importante per la Puglia e per il Paese”. Così la premier Giorgia Meloni intervenendo al porto di Bari all’evento organizzato da Fratelli d’Italia per celebrare il record di longevità tagliato oggi dall’esecutivo.
Sul caro-carburanti “siamo intervenuti con il taglio delle accise, e altri provvedimenti sono in arrivo ma annuncio che saranno più mirati perché non possiamo permetterci di spender altri soldi per consentire a chi non ne ha bisogno o a chi viene dalla Francia per fare benzina di avere lo stesso aiuto di un italiano che prende 1200 euro al mese”. Così la premier Giorgia Meloni intervenendo al porto di Bari all’evento organizzato da Fratelli d’Italia.
“Gli stipendi in Italia sono ancora troppo bassi, ragione per cui intendiamo perseverare. Non molleremo su questo. Noi vogliamo essere il governo di chi lavora e si impegna, quello dei fannulloni e dei privilegiati lo lasciamo volentieri ad altri”. Così la premier Giorgia Meloni intervenendo al porto di Bari all’evento organizzato da Fratelli d’Italia.
“Io penso che la sinistra sia molto arrabbiata con noi perché loro per decenni hanno detto un sacco di cose che non sono riuscite a fare, poi siamo arrivati noi e le abbiamo dette noi. E non perché eravamo di sinistra, ma banalmente perché eravamo gente del popolo, e loro il popolo lo hanno abbandonato da un pezzo”. Così la premier Giorgia Meloni intervenendo al porto di Bari all’evento organizzato da Fratelli d’Italia.
“Le battaglie che perdeva l’Italia ora le vince, sono conquiste che vogliamo lasciare agli italiani indipendentemente da chi vincerà. Per questo proponiamo che alle prossime elezioni e alle successive possano scegliere la coalizione, il programma e il candidato premier da proporre al capo dello Stato. Significa niente ribaltoni, manovre di Palazzo come vorrebbe fare il Pd anche questa volta, e avere cinque anni per governare”. Così la premier Giorgia Meloni dal palco di Bari intervenendo all’evento organizzato da Fratelli d’Italia per celebrare il record di longevità tagliato oggi dall’esecutivo
– “Mi regalate una grande emozione perché nessuno di voi è venuto qui per una data, diciamo la verità, il governo più stabile non è per forza anche il più capace, ma è semplicemente quello che ha avuto più tempo degli altri per essere giudicato e quel giudizio siete voi con questa presenza e questo entusiasmo”. Lo dice il premier Giorgia Meloni a Bari nel corso dell’evento per celebrare il governo più longevo.
“Ci sono stati dei giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla ma non ho mai mollato e non mollerò mai”. Così la premier Giorgia Meloni dal palco di Bari intervenendo all’evento organizzato da Fratelli d’Italia per celebrare il record di longevità tagliato oggi dall’esecutivo.
“Oggi la nostra nazione viene presa molto sul serio e quando questo avviene puoi permetterti di dire di no, di indicare la rotta invece di seguirla. Sono conquiste che vogliamo lasciare anche a chi vincerà le prossime elezioni”. Così la premier Giorgia Meloni dal palco di Bari intervenendo all’evento organizzato da Fratelli d’Italia per celebrare il record di longevità tagliato oggi dall’esecutivo.
Noi siamo insieme per costruire le stesse idee e chi si allea per fermare un eventuale avversario il giorno dopo” aver vinto le elezioni “non sa cosa fare”. Lo dice il premier Giorgia Meloni a Bari nel corso dell’evento per celebrare il governo più longevo.
“Niente sarebbe stato possibile senza Matteo Salvini e la Lega, Antonio Tajani e FI, senza Maurizio Lupi e Noi moderati. Non è un caso che sul podio dei tre Governi più longevi ci siano tre Governi di c.destra”. Così la premier Giorgia Meloni dal palco di Bari intervenendo all’evento organizzato da Fratelli d’Italia per celebrare il record di longevità tagliato oggi dall’esecutivo.
“Devo dire che Giorgia” Meloni “ha fatto in grande lavoro, è riuscita a trasformarsi in un presidente del Consiglio credibile”. Così il vicepremier e segretario di FI, Antonio Tajani, intervenendo in collegamento al porto di Bari all’evento organizzato da Fratelli d’Italia per celebrare il record di longevità tagliato oggi dall’esecutivo. Nel governo “prevalgono i principi di lealtà, di correttezza, di amicizia e di fedeltà nei confronti degli elettori”, ha quindi sottolineato il titolare della Farnesina. “Non siamo soltanto un insieme di partiti, siamo in grado di avere dei rapporti personali solidi. Lo diceva Matteo Salvini: c’è anche un sentimento di amicizia forte fra di noi. E questo, quando si combattono battaglie politiche, il sapere che al tuo fianco c’è un amico o un’amica leale significa che tu puoi combattere con più sicurezza, con più forza e i risultati da raggiungere diventano ancora più facili. Non sottovalutiamo questo aspetto, che è fondante nella coalizione di centrodestra”.
“Ci vediamo alla prossima legislatura per una riforma della giustizia che ovviamente vogliamo e dobbiamo portare a casa”. Così il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, intervenendo in collegamento al porto di Bari all’evento organizzato da Fratelli d’Italia per celebrare il record di longevità tagliato oggi dall’esecutivo.
“Sono da ministro dei Trasporti fermo a un autogrill in Toiscana per collegarmi con Bari. Mando un grande abbraccio e anche un pensiero mio a due giganti del centrodestra che hanno cominciato con noi questa legislatura e adesso ci seguono da lassù, e penso a Silvio Berlusconi e Umberto Bossi che hanno sacrificato anni di vita, famiglia, processi, libertà personale, per arrivare alla giornata di oggi che è un punto di partenza”. Così il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, intervenendo al porto di Bari all’evento organizzato da Fratelli d’Italia per celebrare il record di longevità tagliato oggi dall’esecutivo. L’intervento da remoto di Salvini è stato contraddistinto da diversi problemi di connessione, con numerosi momenti in cui la linea è saltata facendo perdere parti del discorso tenuto dal leader del Carroccio in occasione dell’evento di FdI al porto di Bari.
I risultati “sono frutto di una visione che hanno visto nell’azione di questi anni anche la proiezione del futuro”. Lo ha detto il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Raffaele Fitto, intervenendo sul palco della festa organizzata a Bari da FdI per il record di longevità del governo. “Partirei da un dato molto importante che ha caratterizzato con coraggio, anche superando molta diffidenza, il lavoro ottenuto sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, le modifiche, i cambiamenti, le scelte coraggiose che sono state messe in campo e che hanno consentito oggi all’Italia di poter raggiungere risultati notevoli”, ha spiegato. “I riconoscimenti internazionali sono evidenti rispetto al lavoro fatto, soprattutto perché questo piano ha rappresentato un’occasione importante per la crescita e per lo sviluppo del nostro paese e dei nostri territori”, ha detto. “Vorrei anche sottolineare quella che è la credibilità internazionale che il nostro governo ha ottenuto e ha raggiunto in questi anni”, ha aggiunto Fitto.
“Dobbiamo ringraziare di cuore Giorgia Meloni e lo faccio perché lei è la leader di FdI ma è anche il presidente del Consiglio e la leader della nostra coalizione. Oggi noi non siamo qui per auto-celebrarci ma per capire cosa è accaduto in questi quattro anni. Saremmo presuntuosi a dire che abbiamo risolto tutti i problemi ma abbiamo cominciato a dare risposte concretissime per quel cambiamento che l’Italia aspettava”. Così il presidente di Noi moderati, Maurizio Lupi, intervenendo al porto di Bari all’evento organizzato da Fratelli d’Italia per celebrare il record di longevità tagliato oggi dall’esecutivo
Giorgia Meloni è arrivata al porto di Bari dove alle 19 terrà il comizio di chiusura dell’evento organizzato dal suo partito, Fratelli d’Italia, per celebrare il record di longevità tagliato oggi dall’esecutivo. La presidente del Consiglio, mentre stava intervenendo sul palco il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Raffaella Fitto, si è affacciata salutando i presenti che l’hanno accolta con un grande applauso e il coro ‘Giorgia! Giorgia!’. A parlare prima della premier saranno il leader di Nm Maurizio Lupi e, da remoto, i vicepremier e segretari di Lega e FI Matteo Salvini e Antonio Tajani. Al molo 10 del Terminal Crociere sono già giunti i ministri di FdI, numerosi parlamentari del partito di via della Scrofa, e il presidente del Senato Ignazio La Russa, avvistato a palare fitto in un bar con l’ex titolare del Turismo, Daniela Santanchè.