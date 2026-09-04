Meloni a Bari per la festa del governo più longevo – La diretta

Giorgia Meloni celebra al porto di Bari la durata del suo governo, il più longevo nella storia repubblicana (1.413 giorni), che ha superato il primato finora detenuto dall’esecutivo Berlusconi II. L’evento è organizzato da Fratelli d’Italia. 10mila presenze attese (anche se l’area a colpo d’occhio sembra poterne accogliere meno). ‘Il Governo + stabile, l’Italia + forte’, è lo slogan scelto per la manifestazione.