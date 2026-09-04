Meloni a Bari, il porto si rifà il look: attese 10mila persone

Gazebo collocati lungo tutta la banchina, le luminarie allestite per ‘guidare’ l’accesso alla location, e poi il grande palco con ai lati due maxi-schermi che affaccia direttamente sul mare. Il molo 10 del Terminal Crociere del porto di Bari si rifà il look per l’evento organizzato da Fratelli d’Italia in occasione del record di longevità tagliato dal governo guidato dalla leader del partito di via della Scrofa, Giorgia Meloni.Tra accessi riservati ai pullman, navette predisposte per raggiungere l’area e parcheggi garantiti anche nei pressi dello stadio San Nicola, la zona è presidiata da sicurezza e forze dell’ordine, pronte a gestire afflusso e deflusso delle 10mila presenze attese (anche se l’area a colpo d’occhio sembra poterne accogliere meno), la gran parte proveniente dalla regione pugliese, con gruppi organizzati giunti però anche da Basilicata e Calabria. ‘Con il governo dei record stiamo facendo la storia (e siamo solo all’inizio)’ si legge su uno degli stand collocati a ridosso del palco, dove i militanti di FdI si scattano selfie con il responsabile organizzazione di FdI Giovanni Donzelli in attesa dell’inizio del programma che sarà chiuso al tramonto dall’intervento della titolare di palazzo Chigi, in scaletta subito dopo quelli (da remoto) dei vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini.

(photo by Mauro Scrobogna / LaPresse)





Tra i seguaci della premier nei gazebo tra caldo e panzerotti

Per ingannare il tempo, poi, c’è chi si ferma ad assaggiare nei punti ristoro due simboli iconici e celebri della tradizione gastronomica pugliese, ovvero panzerotti e spaghetti all’assassina, anche se il clima torrido non agevola la degustazione. La sesta ondata di calore che ha colpito la penisola si avverte forte anche a Bari e al porto, mentre in sottofondo dalle casse viene trasmessa musica rigorosamente ‘Made in Italy’, si cerca di combatterla come si può tra ombrelli, ventagli, mini-ventilatori e acqua fresca, sorseggiata al suo arrivo anche dal ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, scortato da uno dei ‘padroni di casa’, il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato. A dare una mano anche i cappellini ‘griffati’ FdI distribuiti ai gazebo del partito, dove i partecipanti si fermano a prendere inoltre spillette con sopra scritto ‘L’Italia + forte, quattro anni di impegno per la nazione’, i badge con lo slogan ‘Io c’ero’ e le immancabili bandiere tricolore e di FdI distribuite per il colpo d’occhio finale, con Meloni a parlare sul palco con davanti il tramonto sull’Adriatico. Lo ‘scatto’ perfetto per rilanciare davanti alla sua comunità la corsa per il bis a palazzo Chigi.