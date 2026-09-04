Governo Meloni, da oggi il più longevo della storia repubblicana. La premier: “Merito di un centrodestra unito”

Giorgia Meloni festeggia il record di longevità nella storia repubblicana (1.413 giorni) del suo governo, che ha superato il primato finora detenuto dall’esecutivo Berlusconi II: “Oggi il nostro governo diventa il più longevo della storia della Repubblica italiana. È un dato che accolgo con gratitudine e con un forte senso di responsabilità. Perché la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una Nazione di programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare”, ha scritto sui social la presidente del Consiglio.

“Questa stabilità non è merito di una persona sola. È il risultato di una coalizione unita, che governa da quattro anni con una visione comune e che ha scelto di stare insieme non contro qualcuno, ma per realizzare un progetto per l’Italia”. “Non credo sia un caso che, da oggi, i tre governi più longevi della storia repubblicana siano tutti governi di centrodestra. La stabilità si costruisce quando un’alleanza condivide valori, obiettivi e una visione della Nazione, non quando l’unica ragione per stare insieme è impedire agli altri di governare”, ha rimarcato l’inquilina di palazzo Chigi, lanciando una stilettata al campo largo.

“Ma soprattutto, questa stabilità esiste grazie agli italiani che nel 2022 ci hanno dato fiducia. Una fiducia che non abbiamo mai considerato un assegno in bianco e che non daremo mai per scontata”.

Oggi il nostro Governo diventa il più longevo della storia della Repubblica italiana.



È un dato che accolgo con gratitudine e con un forte senso di responsabilità. Perché la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una Nazione di programmare,… pic.twitter.com/EpdHe35vJa — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) September 4, 2026

Meloni: “Prossimo anno elezioni, risultati ci sono ma c’è da lavorare”

“Il prossimo anno torneremo davanti ai cittadini con quello che abbiamo fatto, con quello che resta da fare e con la nostra idea di futuro. E saranno ancora una volta loro a decidere se meritiamo di continuare questo cammino”, ha detto ancora la premier. “In questi anni abbiamo lavorato per aumentare l’occupazione, ridurre la disoccupazione, sostenere famiglie e imprese, rafforzare la sicurezza, governare i conti pubblici con serietà e restituire all’Italia peso e credibilità sulla scena internazionale”.

“I risultati ci sono, ma sappiamo bene quante cose restino ancora da fare”, è quindi il messaggio che guarda alla fine della legislatura ma anche alle prossime elezioni politiche. “Intanto il lavoro va avanti”, ha spiegato Meloni dando appuntamento all’evento organizzato oggi in Puglia per celebrare lo storico traguardo: “Questa sera ci vediamo a Bari, insieme alla grande comunità di Fratelli d’Italia. Sarà l’occasione per guardarci negli occhi, fare il punto sulla strada percorsa e, soprattutto, parlare di quella che abbiamo ancora davanti. Avanti, con i piedi per terra e lo sguardo rivolto al futuro”.