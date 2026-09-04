Futuro Nazionale, Tajani: “Contano i voti i sondaggi lasciano tempo che trovano”

“Sono i voti quelli che contano. I sondaggi lasciano sempre il tempo che trovano. Quando c’è stata un’altra scissione in passato davano al nuovo centrodestra a percentuali del 10-12%, hanno preso il 3-4%. Noi andiamo avanti, siamo una grande forza liberale, siamo i fondatori del centrodestra grazie a Berlusconi”. Così il vicepresidente del Consiglio e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine del Forum Ambrosetti a Cernobbio a chi gli chiedeva se fosse preoccupato del sorpasso di Futuro Nazionale nei sondaggi. “Siamo leali con il centrodestra, ma siamo il centro e il centrodestra, siamo diversi da Fratelli d’Italia e dalla Lega, ma siamo alleati strategici, quindi a differenza della sinistra noi puntiamo sulla nostra coerenza. Chi lascia il centrodestra per votare insieme alla sinistra non mi pare che abbia tanta coerenza e credo che poi gli elettori se ne renderanno conto”.