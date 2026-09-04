Famiglia Pavarotti contro Vannacci per ‘Nessun dorma’: “Mai autorizzato l’uso della voce”

La famiglia Pavarotti contro Roberto Vannacci per l’uso della canzone ‘Nessun Dorma‘ in un video pubblicato sui social dal leader di Futuro Nazionale. I parenti del celebre tenore precisano “di non aver mai concesso alcuna autorizzazione all’utilizzo della voce, del nome o dell’identità di Luciano Pavarotti in relazione a tale contenuto e si dissocia fermamente da qualsiasi associazione della sua figura a messaggi, posizioni o iniziative di carattere politico”.
La nota della famiglia dell’artista è relativa a un video, realizzato con l’intelligenza artificiale, diffuso sui social dall’ex generale. Nella clip Vannacci, viene rappresentato circondato da una folla che gli punta contro delle pistole. In sottofondo viene utilizzata ‘“All’alba vincerò”, ‘Nessun dorma’ l’aria della Turandot di Giacomo Puccini nell’interpretazione di Pavarotti, nel passaggio in cui viene cantato “all’alba vincerò”. Il video si conclude con Vannacci che guarda in camera e pronuncia il suo motto ricorrente: “Me ne frego”.