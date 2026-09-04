Elezioni, Salvini: "No election day, voto a scadenza naturale"

“Stiamo festeggiando il governo più longevo della storia della Repubblica, perché interrompere prima l’enorme lavoro che tutti stiamo facendo. C’è una scadenza che è autunno 2027. Io ho tante cose da fare, tanti cantieri da portare avanti, vorrei arrivare fino all’ultimo giorno per cui gli italiani ci hanno eletto”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, al punto stampa in occasione del sopralluogo tecnico dello studentato al villaggio olimpico di Milano. Politiche e comunali separate? “Certo. La scadenza delle amministrative è per norma in primavera, poi votano tante città importanti da Milano a Roma, Bologna, Torino a Napoli e poi in autunno gli italiani sceglieranno fra il centrodestra e il campetto“.