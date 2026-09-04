Elezioni, Salvini: “No all’election day, il voto a scadenza naturale”

La date delle elezioni anima il dibattito politico e sul tema interviene Matteo Salvini. “Stiamo festeggiando il governo più longevo della storia della Repubblica, perché interrompere prima l’enorme lavoro che tutti stiamo facendo. C’è una scadenza che è autunno 2027. Io ho tante cose da fare, tanti cantieri da portare avanti, vorrei arrivare fino all’ultimo giorno per cui gli italiani ci hanno eletto”, ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, al punto stampa in occasione del sopralluogo tecnico dello studentato al villaggio olimpico di Milano. Politiche e comunali separate?: “Certo. La scadenza delle amministrative è per norma in primavera, poi votano tante città importanti da Milano a Roma, Bologna, Torino a Napoli e poi in autunno gli italiani sceglieranno fra il centrodestra e il campetto”, chiarisce il leader della Lega.

Conte: “Voto in primavera? Noi siamo pronti”

Dal campo largo Giuseppe Conte non esclude le urne a primavera. “Stiamo a questo Governo, in primavera o quando sarà noi saremo sempre pronti. Già in autunno avremo un programma condiviso. Non siamo assolutamente in ritardo”, ha detto il leader M5S Giuseppe Conte intervenendo a ‘L’aria che tira’ su la7.

(photo by Mauro Scrobogna / LaPresse)



Conte: “No a regola ‘chi ha più voti esprime premier’”

Conte lancia poi un messaggio al Pd sul tema della leadership del centrosinistra, invocando le primarie. “È perfettamente legittima la pretesa del segretario del maggiore partito, il Pd, di poter aspirare a essere il candidato premier di tutta la coalizione. Però attenzione, se è la prima volta che andiamo in coalizione, non possiamo noi, e io immagino gli altri partiti, accettare che ci sia questa regola che dovrebbe essere applicata per la prima volta“, è il ragionamento del leader M5S, che spiega: “Siamo in un contesto completamente diverso rispetto, ad esempio, a quello del centrodestra che da anni va in coalizione e ha formalizzato questa regola che consente alternativamente, per una serie di vasi comunicanti che cresce e va giù, un’alternanza anche all’interno tra i partiti per quanto riguarda la premiership. Da noi invece no, si va per la prima volta” insieme.

Conte: “Le primarie non saranno divisive”

“Le primarie, per quanto mi riguarda, non saranno divisive – prosegue Conte – saranno tra non avversari, ma saranno con compagni di viaggio che fanno una squadra. Per cui, se dovesse vincere Elly Schlein, ci sarà la massima lealtà da parte del Movimento 5 Stelle e da parte mia. Io sono a servizio di un progetto, non delle mie ambizioni personali. Io ho detto una cosa in più e la confermo: proprio perché non stiamo scegliendo dei leader di partito in prospettiva, ma dei leader di coalizione che devono governare questo paese, devono andare nei vertici internazionali a imprimere una svolta di pace, a cercare di ripristinare l’ordine internazionale, mettiamo da parte la logica di partito: se qualcuno del Movimento 5 Stelle dovesse ritenere che Elly Schlein è assolutamente più idonea di me, più qualificata, più competitiva per quanto riguarda la premiership, può sicuramente indicare Elly Schlein, nessuna offesa da parte mia”, ha aggiunto.