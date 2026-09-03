Ft, “Vannacci ‘cavallo di Troia’ di Mosca”: sulla Russia botta e risposta Tajani-Salvini

Il Financial Times mette in guardia su Roberto Vannacci in un’analisi dal titolo ‘Il cavallo di Troia russo mette alla prova Giorgia Meloni’ ed è botta e risposta a distanza fra i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini sul rischio di interferenze di Mosca sul voto in Italia.

Partiamo dal generale. Il quotidiano britannico cita una recente analisi del Consiglio europeo per le relazioni estere (Ecfr), che parla del leader di Futuro nazionale come di “un cavallo di Troia per l’influenza russa in Italia”, che se dovesse appoggiare la coalizione di centrodestra potrebbe “mandare in frantumi il consenso sulla sicurezza collettiva dell’Ue”. Secondo il Financial Times, la posizione di Vannacci contro la fornitura di armi all’Ucraina da parte dell’Italia “ha aperto un nuovo fronte contro la premier Giorgia Meloni, sfidando direttamente la sua politica estera fermamente filo-ucraina con toni sorprendentemente simili a quelli di Mosca”. L’affinità di Vannacci con la Russia sarebbe emersa quando fu nominato addetto militare italiano a Mosca all’inizio del 2021, dopo una carriera come paracadutista all’estero, tra cui in Iraq e Afghanistan. “Apparteneva a quel tipo di militare italiano che pensa che non dovremmo avere uno scontro con la Russia, che la Russia dovrebbe essere un partner”, ha detto al Financial Times John Foreman, ex addetto militare britannico in Russia che conobbe Vannacci a Mosca.

Rossano Sasso, Edoardo Ziello, Laura Ravetto e Davide Bergamini, Deputati di Futuro Nazionale Vannacci FNV in occasione del flash mob di protesta dopo il voto sul rinnovo delle missioni internazionali. Roma, Piazza Montecitorio, Martedì 28 Luglio 2026 (photo by Mauro Scrobogna / LaPresse)

La replica di Vannacci al Financial Times

Pronta la replica di Vannacci. Che in una lettera rivolta al quotidiano britannico, dopo aver pubblicato sui social una foto con l’AI che lo ritrae con una confezione di Imodium in mano, accanto al titolo del Ft su di lui e il commento “A giudicare dai titoli il mal di pancia è appena cominciato”, scrive: “Egregio signore, le rispondo con mano tremante, avendo appena scoperto, grazie al suo articolo, pubblicato oggi sul suo prestigioso giornale, che sono un candidato della Manciuria inviato dalla Federazione Russa per lamentarsi degli insostenibili prezzi della benzina nel mio Paese, l’Italia”. E poi sottolinea: “Lei si affida a organismi notoriamente russofobi come Ecfr e Iai per dipingermi come un ‘cavallo di Troia’. Onestamente, mi aspettavo di più da lei”.

L’allarme di Tajani sulla Russia e la replica di Salvini

Intanto, è polemica su Mosca. Tajani lancia l’allarme: “Non escludo che possano esserci tentativi da parte della Federazione Russa di interferire nella vita democratica dei Paesi dell’Unione europea, interferendo sulle libere elezioni democratiche che si svolgono nei nostri Paesi”. Mentre Salvini, a margine di un sopralluogo tecnico al Comando di stazione dei carabinieri nel quartiere Torre Maura, a Roma, è di altro avviso: “Non so se il collega Tajani ha degli elementi in più rispetto a quelli che ho io da vicepresidente del Consiglio. Io non voglio mancare di rispetto all’intelligenza e alla libertà di scelta degli italiani, che non hanno mai votato, né penso voteranno per influenze russe, cinesi, americane, israeliane, palestinesi”. Il vicepremier e segretario della Lega poi aggiunge: “Ognuno vota liberamente. Mi sembra che ci sia, non parlo di Tajani ma di altri Paesi europei in questo caso, un’ansia anti-russa che mi preoccupa. Partendo sempre dal presupposto che la Russia ha sbagliato e ha scatenato una guerra di cui non c’era necessità, però ho come l’idea che qualche cancelleria europea non voglia mettere fine a questa guerra e cerchi continui pretesti per alimentare questa guerra, magari vendere altre armi. Non ho l’ansia che stanotte i russi invadano Torre Maura o Tor Bella Monaca”.

Vannacci: “Non sono filo-Mosca sono filo-italiano”

In serata Vannacci è tornato sull’argomento: “Non sono filo-russo o filo-straniero, sono filo-italiano. Siccome viviamo in un continente che è vicino alla Russia credo che avere rapporti distesi con i nostri vicini sia nel nostro interesse”, ha affermato l’ex generale a ‘E’ sempre Carta Bianca’, su Retequattro. Quanto alle accuse nei suoi confronti di essere un ‘cavallo di Troia’ di Mosca “aspetto ancora uno straccio di prova – dichiara – hanno paura di me e di qualcosa mi devono accusare”. “I tentativi di condizionare il voto da parte di tutte le potenze straniere in base alle loro aree di influenza ci sono sempre state. L’Urss sovvenzionava il Partito Comunista Italiano, non vedo perché ci si debba sbalordire se ci sono delle pressioni da parte di potenze straniere, fino a quando sono legali”, ha poi dichiarato. Il leader di Futuro Nazionale ha poi ha espresso parole di apprezzamento Giorgia Meloni: “Se voterei Meloni presidente della Repubblica? Perché no? Penso che sia una donna capace e che abbia dimostrato carisma e notevoli capacità. Potrebbe essere anche un ottimo presidente della Repubblica”.