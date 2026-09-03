Mostra Cinema Venezia 2026, Giuli: "Cinema presidio di libertà"

“Dove c’è cinema c’è un presidio di libertà e di cultura, una catena del valore industriale, economico e sociale. Il compito delle istituzioni è costruire le condizioni affinché il cinema possa continuare a innovare, creare e generare lavoro, accompagnando la forza dell’arte con una sana gestione delle risorse pubbliche”. Lo ha affermato il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, intervenendo all’inaugurazione dell’Italian Pavilion all’Hotel Excelsior del Lido di Venezia, lo spazio curato da Cinecittà e dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della Cultura nell’ambito della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. “Ci troviamo alla vigilia di un momento di svolta. Il testo condiviso di riforma della disciplina del cinema e dell’audiovisivo, approvato all’unanimità dalla Commissione Cultura della Camera, è ora all’esame dell’Aula. Ho grande fiducia nel Parlamento e nella sua centralità. L’Italia sta dimostrando di saper semplificare e riformare il sistema attraverso un lavoro concorde, offrendo certezze sia agli operatori italiani sia ai protagonisti internazionali che scelgono il nostro Paese – ha aggiunto – Abbiamo ascoltato le legittime osservazioni di maestranze, attori, autori e produttori, che chiedono il riordino del tax credit, due finestre annuali per l’accesso alle misure di sostegno e l’istituzione di un’Agenzia per il cinema e l’audiovisivo. Questi interventi trovano ora spazio nel percorso della legge delega”.