‘Ritorno a Camelot’, Giuliana (FnV): “Andare a raduno naziskin è obbligo morale”

Scoppia la polemica in vista del raduno ‘Ritorno a Camelot’ organizzato dal gruppo veneto Fronte Skinhead, in programma da giovedì 3 a domenica 6 settembre a Pietramurata di Dro (Trento). Fra i partecipanti, ci sarà Emilio Giuliana, referente di Futuro Nazionale in Trentino Alto Adige. “Siamo e saremo sempre per la libertà, indipendentemente dagli ideali, anche se distanti. Andare a Pietramurata è un obbligo morale. Nelle dichiarazioni del sindaco di Trento e del presidente della Provincia leggo che non sanno quello che stanno giudicando. Sono il rovescio della stessa medaglia”, ha dichiarato a LaPresse l’esponente di Futuro nazionale di Roberto Vannacci.

“Il nazionalsocialismo a Pietramurata è un delirio psichiatrico – ha aggiunto Giuliana -. La Lega dimentica che ha candidato Vannacci alle Europee per avere i voti. Si ricordino che la pubertà è finita, ora è il momento di crescere”. Riguardo alla manifestazione di protesta organizzata da sindacati e centrosinistra, secondo Giuliana “non bisogna prestare il fianco alle manifestazioni della sinistra che distruggono tutto e tutti”.

Le indicazioni del Comitato sicurezza su ‘Ritorno a Camelot’

Il raduno di matrice neonazista organizzato da Veneto Fronte Skinheads a Pietramurata di Dro, in Trentino, in programma da giovedì 3 a domenica 6 settembre, si farà ma con prescrizioni ben precise. Lo ha deciso il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che martedì mattina si è riunito per esaminare non solo la parte burocratica relativa alle autorizzazioni di ‘Ritorno a Camelot’ ma anche e soprattutto i risvolti legati all’ordine pubblico. “Saranno verificati i comportamenti di tutti i partecipanti – ha sottolineato la prefetta Isabella Fusiello -. Qualora emergano situazioni penalmente rilevanti i responsabili saranno denunciati. Il sistema di vigilanza sarà massimo anche per evitare contatti con eventuali gruppi contrapposti”. Il questore Nicola Zupo prevede, intanto, la partecipazione di circa 400 simpatizzanti del panorama skinheads anche europeo e avverte: “Da domani (mercoledì 2 settembre, ndr) sera schiereremo fino a 140 uomini che non sono stati richiesti solo per evitare scontri ma anche per vigilare sul rispetto delle prescrizioni fuori e dentro la struttura alberghiera che ospita il raduno. E’ un’area privata ma le prescrizioni valgono lo stesso”.

Polemiche sulla “questione Pietramurata”

Per la prefettura la “questione Pietramurata” non inciderà sulla visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in programma sabato 5 settembre a Trento per le celebrazioni dell’ottantesimo anniversario dell’autonomia speciale sancito dall’accordo De Gasperi-Gruber. Nonostante la presa di posizione nettamente contraria della società civile, rafforzata dalle interrogazioni parlamentari presentate da centrosinistra e Movimento 5 Stelle, il raduno occuperà quattro giorni con concerti, tavole rotonde, momenti di approfondimento e aree giochi per i bambini.

Una festa, sostengono gli organizzatori. Non la pensano così sindacati, associazioni, politica, cittadini e sindaci che per dopodomani hanno indetto a Pietramurata un corteo di protesta democratica. “E’ stato detto che non ci sono le possibilità per vietare il raduno ma che si metteranno in atto delle prescrizioni affinché nulla che è vietato, come i saluti fascisti e propaganda antisemita, venga fatto – ha detto il sindaco di Trento, Franco Ianeselli -. Parteciperò con convinzione alla manifestazione democratica. E’ importante fare sentire a queste persone che il Trentino non si riconosce nelle ideologie che hanno portato l’Europa e il mondo sull’abisso”. Sulla stessa linea si è schierata anche la sindaca di Dro, Ginetta Santoni: “Purtroppo ci siamo ritrovati a dover gestire una situazione che non volevamo. Non condividiamo lo spirito della manifestazione e spiace che Pietramurata debba diventare luogo di ritrovo di estremisti ed essere blindata. Sono convinta che le autorità sapranno garantire la sicurezza alla cittadinanza”.