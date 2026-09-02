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mercoledì 2 settembre 2026

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Malore Di Battista, l’ex M5S: “Mi sento meglio, rientro da Cuba il 4 settembre”

Malore Di Battista, l’ex M5S: “Mi sento meglio, rientro da Cuba il 4 settembre”
Alessandro Di Battista: Salvini. (Foto: Fabio Cimaglia/LaPresse)
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Tornerà in Italia con un’aeroambulanza i cui costi verranno coperti dalla compagnia assicurativa con la quale ha stipulato una polizza prima della partenza

Migliorano progressivamente le condizioni di Alessandro Di Battista. “Oggi mi sento meglio. Sono stati giorni difficili e allo stesso tempo sono ottimista e cerco sempre di vedere il positivo in tutto”, ha scritto l’ex pentastellato in un post sui social, dopo essere stato ricoverato mentre si trovava in viaggio a Cuba. “Ringrazio i medici cubani che, come mi è stato confermato dai medici italiani, sono stati molto bravi e tempestivi nella diagnosi e nella scelta delle cure iniziali”.

Partirò da Cuba il 4 settembre con un’aeroambulanza i cui costi verranno coperti dalla compagnia assicurativa con la quale ho stipulato una polizza prima della partenza”, annuncia. Poi aggiunge: “P.S. Da anni ho deciso di ‘sfruttare’ gli spazi mediatici che ho a disposizione per denunciare l’Olocausto palestinese, che va avanti anche se molti giornali si voltano dall’altra parte. Ne approfitto dunque per raccontarvi quello che mi dicono negli ospedali a Cuba, ovvero che molti dei medici e degli infermieri palestinesi uccisi in Palestina negli ultimi tre anni avevano studiato e si erano formati qui”. Poi Di Battista conclude: “Grazie a tutti per l’affetto che è superiore a quello che mi sarei mai immaginato”.

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