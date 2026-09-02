Legge elettorale, Vannacci: “Dietrofront centrodestra sul ballottaggio, ha capito che rafforza FN”

Il leader di Futuro Nazionale punta il dito contro FdI, Lega e FI, che si stanno confrontando in vista delle Politiche 2027

Roberto Vannacci interviene di nuovo sul dibattito sulla prossima legge elettorale e sull’ipotesi di ricorrere al ballottaggio. Sui social, il leader e fondatore di Futuro Nazionale scrive: “Prima il ballottaggio doveva essere la trappola perfetta: lasciare che FN corresse al primo turno e poi pretendere i voti dei nostri elettori al secondo. Senza parlare con noi, senza riconoscere il nostro consenso e senza accettare le nostre idee. Poi hanno fatto due conti. Hanno capito che, liberati dal ricatto del cosiddetto ‘voto utile’, ancora più italiani sceglierebbero Futuro Nazionale. E hanno scoperto un’altra cosa: i voti degli italiani appartengono agli italiani. Non ai partiti che pensano di poterli incassare automaticamente”.

“Così la trappola anti-Vannacci rischia di trasformarsi in un regalo a Futuro Nazionale. E ora pensano di fermare persino il ballottaggio. Ieri il ballottaggio per fermarci. Oggi vogliono fermarlo perché ci rafforza. Cambiano formule, soglie e regole. Ma non possono cambiare la volontà degli italiani”, ha concluso Vannacci.