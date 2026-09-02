Legge elettorale, Salvini: “Non sento la necessità di ballottaggi”

“Il ballottaggio sulla legge elettorale? Siamo contrari. Abbiamo firmato un accordo sulla legge elettorale che prevede le liste e le preferenze e basta. Chiedere alla gente di ritornare a votare dopo 15 giorni anche no. Si vota in un giorno e chi vince, vince, chi perde sta all’opposizione. Non sento la necessità di ballottaggi”. Lo ha dichiarato il ministro dei Trasporti Matteo Salvini a margine del sopralluogo alla stazione dei Carabinieri di Roma Alessandrina nel quartiere di Torre Maura. “Se chiederemo alla maggioranza di non votare l’emendamento Pera? Sì. Rischio spaccature? No. Diciamo che la legge elettorale occupa pochissimo tempo delle mie giornate”, ha aggiunto il leader della Lega.