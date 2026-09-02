Lega, Salvini: "È una e non servono partiti paralleli"

“Ci sono alcuni ex parlamentari che vorrebbero tornare a fare i parlamentari, ma la Lega sono i militanti, sono 500 sindaci, sono decine di migli aia di iscritti, di volontari, non è qualche ex parlamentare che cerca un altro posto, quindi mi tocca men che zero e stiamo lavorando”. Lo ha dichiarato il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di un sopralluogo tecnico presso il Comando di Stazione dei Carabinieri nel quartiere Torre Maura, a Roma, commentando la nascita del comitato che chiede la convocazione del Congresso federale della Lega Nord. “Ripeto, oggi ci sono in ufficio a lavorare per la Lega da Nord a Sud 540 sindaci. Io a loro rispondo. Non a qualche ex parlamentare che vorrebbe tornare ad avere lo stipendio del parlamentare, ma farà altro nella vita”, ha aggiunto. “Non è confermato” l’incontro di venerdì a Milano, ipotizzato oggi sui giornali, tra Matteo Salvini e l’ala nordista della Lega e i governatori del Nord. “Non ci sono ribelli” nella Lega, sottolinea quindi, “c’è gente che lavora. Li incontro settimanalmente, li incontrerò, ma non c’è bisogno di partiti paralleli. Noi vogliamo dare risposte concrete. Il Nord, come il Centro e il Sud, non ha voglia di alchimie politiche, ma ha voglia di risposte concrete”. “Di Lega ce n’è una. È forte, cresce, governa 14 regioni su 20″, ha concluso Salvini.