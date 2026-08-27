Meloni: “Restituire centralità al Sud è una delle priorità del governo”

Videomessaggio di Giorgia Meloni a ‘La Piazza’ di Affaritaliani.it a Ceglie Messapica (Brindisi). “Mi fa piacere che lo sviluppo del Mezzogiorno sia uno dei temi principali che avete scelto per questa edizione. Il governo vuole fare, farà tesoro degli spunti che emergeranno in questa tre giorni, perché per noi restituire centralità al Sud rappresenta una delle priorità. Una priorità che abbiamo portato avanti fin dal nostro insediamento con scelte innovative e coraggiose”, ha detto la premier, che ha sottolineato: “La Zes unica ha generato finora un giro d’affari da 60 miliardi di euro nel Mezzogiorno, che ha contribuito a far crescere questi territori più della media nazionale. Una strategia di sviluppo che si poggia su alcuni meccanismi particolarmente concreti ed efficaci come quelli connessi alle semplificazioni e che intendiamo estendere ora a tutto il territorio nazionale”. La Zona Economica Speciale (ZES) Unica è un sistema integrato di incentivi fiscali e semplificazioni amministrative che coinvolge le regioni del Sud Italia (e ora anche Marche e Umbria), creato per stimolare investimenti e occupazione nel Mezzogiorno.

“Giochi Mediterraneo straordinaria opportunità per Sud e Italia intera”

“Vi trovate nel cuore della Puglia, terra fiera, orgogliosa, molto legata alla sua identità, in questi giorni al centro della scena internazionale anche grazie ai Giochi del Mediterraneo che si stanno svolgendo a Taranto. Una straordinaria opportunità per il Sud, per l’Italia intera, oltre che l’ennesima occasione per la nostra nazione di dimostrare quanto sia capace di organizzare al meglio grandi eventi di respiro globale”, ha detto la premier.