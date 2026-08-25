Salvini: "Vannacci contro aborto? Io non voglio tornare indietro"

È preoccupato per Roberto Vannacci? “No. In coalizione? Attacca ogni giorno il governo. Ci sono le elezioni” suppletive della Camera “a Reggio Calabria fra un mese. Un candidato di Vannacci, che era parte di Forza Italia fino all’altro ieri, si candida contro il centrodestra. La mia domanda è: come fai a candidarti contro il centrodestra e poi chiedere di far parte del centrodestra? Deve decidere. A parte il fatto che alcune norme di cui leggo, togliere l’aborto… Io sono per i centri aiuto alla vita, sono per la vita, però io vorrei andare avanti e non tornare indietro. E ho due figli, l’educazione militare la decidono la mamma e il papà, non un generale. Sono mamma e papà che decidono per l’educazione dei figli”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, a margine del Meeting di Rimini.