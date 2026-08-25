Piano Mattei, Gatti (MAECI): "Crescita Africa è anche crescita Italia"

“Al Meeting di Rimini, dove noi veniamo ogni anno con un padiglione gestito dal ministero degli Affari Esteri, raccontiamo al grande pubblico che cosa facciamo come cooperazione italiana. In questo caso, cosa facciamo in Africa sotto il “Piano Mattei”, che è stato lanciato dal presidente del consiglio dei ministri ormai più di due anni fa”. Così a LaPresse il direttore generale per la Cooperazione allo Sviluppo del ministero degli Esteri Stefano Gatti, all’interno dello spazio organizzato dal ministero alla Fiera di Rimini in occasione del Meeting 2026. Il padiglione offre alle diverse centinaia di visitatori giornalieri una mostra organizzata all’interno di una serra che raccoglie “tutte le piante di questo meraviglioso continente che è l’Africa”, con lo scopo, spiega Gatti, di rappresentare “tutti i lavori sulle grandi filiere agroalimentari che la cooperazione sta facendo nell’ambito del Piano Mattei in tanti Paesi africani”. “Parliamo di agricoltura di base”, specifica il direttore generale, che sottolinea come pur se “l’Africa è un continente dove ci sono i 4/5 delle persone al mondo che soffrono di fame”, allo stesso tempo è “anche un continente dove ci sono i 4/5 delle terre agricole che non vengono ancora sfruttate”. Per questo motivo, l’Afirca “sarà il continente che fra 30-50 anni produrrà cibo per tutto il mondo”. In quest’ottica, dunque, “l’Italia vuole essere un partner di questo percorso”. Nello specifico, la mostra si concentra su cinque paesi, in cui sono attivi progetti di cooperazione pubblico-privato grazie anche alla presenza di investimenti di aziende italiane.Questa presenza si propone, tra le varie cose, anche un obiettivo pubblico: “informiamo i cittadini italiani su come usiamo i soldi pubblici per la cooperazione”, racconta ancora Gatti, che sottolinea, quindi il vero obiettivo di questi progetti: “la crescita dell’Africa è anche la crescita dell’Italia” e per questo motivo l’azione della cooperazione italiana nel continente “non è assistenza, ma partenariato egalitario” che punta allo “sviluppo di un rapporto tra popoli amici”.