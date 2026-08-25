Campi Flegrei, Prefetto: "Il 31 agosto presentiamo documento a Piantedosi"

“Tutti ci stiamo spendendo perché questo documento possa essere quanto più vicino possibile alle posizioni di tutti. Lo presenteremo il 31 agosto quando verrà qui in Prefettura il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. La cabina di regia sta lavorando abbastanza bene, mancano ancora due o tre giorni per affinare l’intero strumento ma sono convinto che abbia portato non solo serenità ma dia la cifra di ciò che oggi rappresentano per il governo i Campi Flegrei“. Lo ha dichiarato il prefetto di Napoli Michele Di Bari al termine di una riunione per il coordinamento delle proposte di emendamento al decreto legge sui Campi Flegrei.