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martedì 25 agosto 2026

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Banche, Salvini: "Proposta Lovaglio per Mps interessante, serve terzo polo Pmi"

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“Non entro nel merito di scelte che farà il mercato. Avendo contribuito al salvataggio di Mps, che era stata devastata dalle sinistre, mi piacerebbe che Mps fosse promotrice e aggregatrice di un terzo polo bancario che sia il polo delle piccole e medie imprese, degli sportelli territoriali, che possa fare concorrenza, con obiettivi e clienti diversi, a Unicredit e a Intesa. Sarei favorevole se andasse in questa direzione”, con la proposta di Lovaglio che “è una proposta molto interessante”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in un punto stampa al meeting di Rimini.