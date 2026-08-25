Banche, Salvini: "Proposta Lovaglio per Mps interessante, serve terzo polo Pmi"

“Non entro nel merito di scelte che farà il mercato. Avendo contribuito al salvataggio di Mps, che era stata devastata dalle sinistre, mi piacerebbe che Mps fosse promotrice e aggregatrice di un terzo polo bancario che sia il polo delle piccole e medie imprese, degli sportelli territoriali, che possa fare concorrenza, con obiettivi e clienti diversi, a Unicredit e a Intesa. Sarei favorevole se andasse in questa direzione”, con la proposta di Lovaglio che “è una proposta molto interessante”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in un punto stampa al meeting di Rimini.