Comunali Milano, Burgio replica a Salvini: “Spero cambi idea sul mio coraggio”

Carmelo Burgio, annunciato solo alcuni giorni fa da Roberto Vannacci come candidato sindaco di Futuro Nazionale alle elezioni Comunali che si terranno a Milano nel 2027, commenta le ultime affermazioni di Matteo Salvini. Nelle scorse ore, infatti, il capo del Carroccio ha detto, parlando del generale dei carabinieri in congedo in corsa per Palazzo Marino: “Non so quanto conosca Milano onestamente. Un generale che vuole mettere ordine nella nostra città e ha paura a passeggiare in stazione centrale…”.

“Come capita tante volte, le parole di Salvini forse sono state mal interpretate, come forse lo sono state le mie. Da candidato sindaco, visto che non sono un Rambo, devo ragionare come il cittadino medio: ne ho sentiti tanti che di girare di notte per certe zone di Milano, come di Roma, un po’ di paura ce l’hanno e me lo dicono. Quindi io è chiaro che alla domanda se ritengo Milano una città sicura, da cittadino medio rispondo di no. Il signor ministro, al quale va il mio assoluto e massimo rispetto, lo stesso rispetto che ho dato a tutti i ministri e a tutti i parlamentari della Repubblica in cinquant’anni di onorato servizio militare, spero che conoscendomi un po’ meglio, cercando se avrà mai tempo di guardare chi è stato il sottoscritto, cosa ha fatto nella vita e dove abbia operato, spero che cambi idea sul mio coraggio. Fermo restando che il coraggio è la capacità di vincere la paura”, ha detto Burgio a LaPresse.