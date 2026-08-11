Migranti, Salvini: “Non prendiamo lezioni da Germania, prima pensi a risolvere i suoi problemi e fermare le Ong”

Il vice premier Matteo Salvini a margine della visita al cantiere Pigneto a Roma interviene sulla polemica Italia- Germania innescata sul tema dei rientri dei migranti dai paesi di prima destinazione: “Innanzitutto invitiamo gli amici tedeschi a riportarsi in patria tutte le navi tedesche delle ong tedesche che hanno preso l’Italia per un campo profughi. Quindi prima di rimandarci indietro anche una sola persona, tolgano la bandiera tedesca a queste ong che sostanzialmente fanno trasporto di esseri umani dal Nord A frica all’Italia. Fatto questo, riparleremo di tutto. Lo stesso vale per la Spagna: è chiaro che se prima regolarizzi mezzo milione di immigrati irregolari e poi in un fine settimana te ne arrivano 7mila, ce ne sono ancora 4-5 mila nascosti, tra cui anche infiltrazioni terroristiche potenziali a rischio. Lezioni da loro non ne prendiamo, prima sistemassero i problemi in Spagna e in Germania e poi parliamo di arresti”.



Salvini ha aggiunto: “Oggi ci sono, non so se siano in mare o siano in porto, delle navi tedesche con bandiera tedesca che portano immigrati irregolari In Italia. Le ong sono non governative? Se dai la bandiera del tuo Paese a una nave te ne fai carico. Io vi domando cosa accadrebbe se una nave con bandiera italiana facesse la spola e tra il nord Africa e il porto di Amburgo. Io penso che qualcuno avrebbe qualcosa da dire”.