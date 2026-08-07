Francesco Guccini, il ricordo di La Russa in Senato

“Anche se siamo in una seduta che in gergo si chiama ‘apri e chiudi’, e con un’Aula non piena, mi fa piacere ricordare la commossa partecipazione del Senato alla scomparsa di Francesco Guccini, che ha accompagnato con la sua musica e le sue canzoni intere generazioni”. Così in Aula il presidente del Senato, Ignazio La Russa. “Io che ho rispettato, ma non condiviso, alcune sue idee di tipo politico ho invece apprezzato la sua musica, il suo coinvolgimento, la sua linearità”, ha aggiunto.