Bonelli prende il sole nel letto del Po in secca: la video-denuncia social del portavoce di Avs

Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde, ha diffuso sui propri canali social un video girato direttamente sul letto del Po, a Torricella, nel comune di Sissa Trecasali, in provincia di Parma, “per denunciare la gravissima crisi idrica e l’inerzia del Governo Meloni di fronte all’emergenza climatica”. “Bella spiaggia, vero? Purtroppo questo è il letto del Po – afferma Bonelli nel video – Il Po è in secca, una nuova ondata di caldo estremo sta colpendo l’Italia e le immagini satellitari pubblicate da Copernicus mostrano i principali fiumi europei ai minimi storici. Di fronte a questa emergenza, il Governo Meloni continua a voltarsi dall’altra parte e a cancellare la crisi climatica dall’agenda politica”. “Le priorità di questo Governo sono evidenti: hanno finanziato il Piano sociale per il clima con appena 9,3 miliardi di euro per sei anni, mentre nei prossimi nove anni spenderanno 1.063 miliardi di euro per le spese militari, di cui 498 miliardi aggiuntivi per raggiungere il 5% del Pil. Mentre l’Italia si prosciuga, per affrontare la crisi climatica non ci sono risorse, ma per le armi sì”, denuncia Bonelli chiedendo al governo “di interrompere il climafreghismo, finanziare immediatamente il Piano nazionale di adattamento climatico e intervenire sulle reti idriche colabrodo, sulla tutela dei fiumi e sulla sicurezza dei territori”.