Francesco Guccini, l'annuncio della morte alla Camera e l'applauso dei deputati

L‘aula della Camera ha ricordato con un lungo applauso Francesco Guccini. E’ stata la capogruppo Pd Chiara Braga ad annunciare all’assemblea la notizia della morte del grande cantautore, accolta dai deputati con un lungo applauso. “Non è stato solo uno dei più grandi cantautori italiani, è stato un poeta che ha saputo raccontare il nostro tempo, unire generazioni, raccontare emozioni, storie di vita, raccontarci una visione che credo rimarrà con noi anche dopo la sua scomparsa. Giusto e doveroso che quest’aula preveda a settembre un momento in cui ricordi una delle figure più straordinarie del nostro tempo, della nostra musica, della nostra poesia, della nostra letteratura… e ciascuno di noi ricorderà il maestro con le sue parole e le sue canzoni”, ha detto.