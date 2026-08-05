Sulla legge elettorale, dopo l’inciampo alla Camera, il centrodestra prova a ricompattarsi sulle preferenze. La maggioranza presenterà anche al Senato l’emendamento presentato a Montecitorio per l’introduzione delle preferenze con una sola modifica per rafforzare maggiormente l’alternanza di genere, ivi compresi anche i collegi uninominali del Trentino Alto Adige. È quanto si apprende da fonti parlamentari di maggioranza al termine della riunione tra gli sherpa di centrodestra nella sede di FdI, in via della Scrofa, durata circa due ore.
Legge elettorale, su preferenze emendamento unitario del centrodestra al Senato
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La maggioranza punta a lasciarsi alle spalle l’inciampo della Camera