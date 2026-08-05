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mercoledì 5 agosto 2026

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Legge elettorale, su preferenze emendamento unitario del centrodestra al Senato

Legge elettorale, su preferenze emendamento unitario del centrodestra al Senato
L’aula del Senato (Foto LaPresse/Roberto Monaldo)
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La maggioranza punta a lasciarsi alle spalle l’inciampo della Camera

Sulla legge elettorale, dopo l’inciampo alla Camera, il centrodestra prova a ricompattarsi sulle preferenze. La maggioranza presenterà anche al Senato l’emendamento presentato a Montecitorio per l’introduzione delle preferenze con una sola modifica per rafforzare maggiormente l’alternanza di genere, ivi compresi anche i collegi uninominali del Trentino Alto Adige. È quanto si apprende da fonti parlamentari di maggioranza al termine della riunione tra gli sherpa di centrodestra nella sede di FdI, in via della Scrofa, durata circa due ore.

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