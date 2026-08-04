Carburanti, Meloni: “Prorogato il taglio delle accise”. Dal Cdm via libera alle assunzioni a tempo indeterminato nella scuola

“Oggi il Consiglio dei Ministri ha approvato diversi importanti provvedimenti. Tra questi, abbiamo prorogato fino al 25 agosto le misure contro il caro carburanti. Cerchiamo di fare la nostra parte per contenere gli effetti dei rincari, in una fase internazionale ancora molto complessa. Dal 25 agosto entrerà nuovamente in vigore il meccanismo delle accise mobili, che continueremo a monitorare con attenzione per valutare ogni eventuale ulteriore intervento”. Lo scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“Inoltre – prosegue Meloni – abbiamo rafforzato gli interventi per i Campi Flegrei, con nuove risorse e misure a sostegno delle famiglie colpite, per la messa in sicurezza degli edifici e per aiutare i Comuni a gestire una situazione che continua a richiedere la massima attenzione. Abbiamo anche autorizzato le assunzioni a tempo indeterminato per il prossimo anno scolastico: 46.642 docenti, di cui 10.810 insegnanti di sostegno, oltre a dirigenti scolastici, personale educativo, insegnanti di religione e personale ATA. Un investimento importante che porterà nelle nostre scuole quasi 11.000 nuovi insegnanti di sostegno, per garantire maggiore continuità didattica, rafforzare l’inclusione e assicurare agli studenti con disabilità il supporto che meritano. Sappiamo che ci sono sfide che non si risolvono in un giorno. Per questo continueremo a seguire tutte queste situazioni con responsabilità, pronti a intervenire ogni volta che sarà necessario.

Oggi il Consiglio dei Ministri ha approvato diversi importanti provvedimenti.



Tra questi, abbiamo prorogato fino al 25 agosto le misure contro il caro carburanti. Cerchiamo di fare la nostra parte per contenere gli effetti dei rincari, in una fase internazionale ancora molto… pic.twitter.com/NFchazMw7G — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) August 4, 2026

Carburanti, Giorgetti: “Misura accise vale 245 mln”

“Abbiamo tagliato un po’ di spese ai ministeri. Non erano molto contenti…”. Così il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti risponde ai cronisti sulle coperture per la proroga del taglio delle accise del gasolio, arrivando in Senato per l’ufficio di presidenza delle commissioni Bilancio di Camera e Senato. La misura, spiega, vale “245 milioni”

Carburanti, Cisl: “Bene, ma servono misure strutturali”

“La decisione del Governo di intervenire nuovamente sul costo dei carburanti, prorogando fino al 25 agosto la riduzione di 17 centesimi delle accise sul gasolio, rappresenta un segnale positivo che va nella direzione di contenere, almeno nell’immediato, gli effetti dei rincari su famiglie e imprese. Si tratta tuttavia di un intervento che, per sua natura, ha carattere temporaneo. Per questo la CISL ribadisce la necessità di costruire una risposta strutturale a una dinamica dei prezzi che continua a destare preoccupazione”. È quanto sottolinea la Confederazione di Via Po in una nota. “L’attuale quadro internazionale, segnato da forti tensioni geopolitiche e da una persistente volatilità delle quotazioni del petrolio, continua a produrre effetti diretti sui prezzi alla pompa e, più in generale, sul costo della vita, penalizzando soprattutto lavoratori, pensionati e famiglie con redditi medio-bassi. Per questo è urgente aprire un confronto stabile per una solida politica espansiva dei redditi che vigili su prezzi e tariffe, sostenga fiscalmente i redditi medi e bassi, orienti l’extragettito su misure redistributive, elevi salari e pensioni reali. Bisogna reimpostare una strategia energetica e governare le dinamiche sulla formazione dei prezzi per rafforzare la coesione sociale”, aggiunge la Cisl.

Campi Flegrei, Musumeci: “100 milioni per danni a edifici Pozzuoli”

“Nel Cdm ci siamo occupati anche di Campi Flegrei. A seguito del sisma il governo ha stanziato 100 milioni di euro per riparare i danni negli edifici ricadenti essenzialmente nel Comune di Pozzuoli. Ci sembra una somma interessante e ci sembra importante mettere gli enti locali nelle condizioni di potere subito attivarsi”. Così il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

Zangrillo: “Assunzione straordinaria 500 agenti polizia per controllo frontiere”

“L’assunzione straordinaria di 500 unità nel ruolo di agenti e assistenti di Polizia di Stato a decorrere dal dicembre del 2026 è un intervento che risponde alla finalità di potenziare i servizi di controllo alle frontiere che ha la finalità di potenziare le questure in tutte quelle attività di frontiera che concernono le verifiche preliminari di identità, di sicurezza, le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico”. Lo ha detto il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, in conferenza stampa a Palazzo Chigi al termine del Cdm. “Quindi, anche alla luce di quello che sta succedendo nel mondo in questi in questi giorni, diciamo che è un’iniezione importante di risorse che danno un aiuto e un contributo a chi nella Polizia di Stato si occupa di queste dinamiche”, ha aggiunto.

“Abbiamo approvato in Cdm, per l’anno scolastico 2026-2027, la possibilità per il Ministro dell’Istruzione ad assumere a tempo indeterminato, un certo numero di persone: stiamo parlando di 365 unità di dirigenti scolastici, di 46.462 unità di personale docente, di queste 10.800 sono insegnanti di sostegno, 79 unità di personale educativo, 2.628 unità di insegnanti di religione cattolica e 12.284 unità di personale ATA, quindi personale tecnico amministrativo. Quindi è quel DPR che di consueto, diciamo, verso quest’epoca noi approviamo per per garantire un un avvio regolare dell’anno scolastico”, ha spiegato.

Ambiente, ok al recepimento direttiva Ue su qualità aria

Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo con cui l’Italia recepisce la “Direttiva (UE) 2024/2881 sulla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”. Il provvedimento, in attuazione dei criteri definiti dalla legge di delegazione europea 2024, introduce un aggiornamento della disciplina vigente, per rendere più efficace il sistema di gestione della qualità dell’aria e superare le criticità emerse nell’applicazione delle norme attuali. “Con questo provvedimento – ha dichiarato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto – rafforziamo il quadro nazionale di prevenzione e contrasto all’inquinamento, con più gli strumenti a disposizione per la tutela della salute dei cittadini e dell’ambiente”. Tra le principali novità figurano l’introduzione di limiti più stringenti per i principali inquinanti atmosferici, tra cui particolato PM2,5 e PM10, biossido di azoto (NO2) e biossido di zolfo (SO2), con nuovi valori da applicare a partire dal 2030, secondo il percorso previsto dalla normativa europea.

Il provvedimento rafforza inoltre gli strumenti di pianificazione: i piani di qualità dell’aria dovranno essere adottati entro tempi definiti in caso di superamento dei valori limite e dovranno garantire il rientro nei parametri previsti nel più breve tempo possibile. Viene inoltre introdotto lo strumento delle “tabelle di marcia”, finalizzato ad accompagnare il percorso verso il raggiungimento degli obiettivi europei. Il nuovo sistema conferma il ruolo fondamentale delle Regioni e degli enti locali, che continueranno a essere protagonisti nell’attuazione delle misure sui territori. Allo stesso tempo, viene garantito un maggiore coinvolgimento dei cittadini attraverso informazioni più accessibili e tempestive. Particolare attenzione viene dedicata anche alla qualità dell’aria negli ambienti indoor più sensibili, come scuole, uffici e ospedali, attraverso l’introduzione di valori di riferimento per gli inquinanti e procedure per la valutazione e gestione del rischio. “L’obiettivo è costruire un sistema più moderno e coordinato, capace di coniugare gli impegni europei con le esigenze dei territori”, conclude il ministro. “La qualità dell’aria rappresenta una priorità ambientale e sanitaria sulla quale continueremo a investire con strumenti concreti e con il contributo di tutti i livelli istituzionali”.