Campi Flegrei, sindaco Pozzuoli: "Prevenzione importante prima della crisi, ma qualcuno ha finto di non capire"

“Forse qualcuno prima di me doveva pensare a riorganizzare i sottoservizi, però non fa niente, capita anche questo. Il bradisismo è come il Natale, noi sappiamo che il Natale viene ogni 25 dicembre, allo stesso modo sappiamo che il bradisismo si ripresenta”. Lo ha detto Luigi Manzoni, sindaco di Pozzuoli, intervistato a margine di una riunione svoltasi presso il COC della Protezione Civile a Monteruscello. “La prevenzione era importante farla prima che venisse un’ulteriore crisi – ha proseguito il sindaco – Ora, aldilà di prevedere e immaginare la sostituzione delle condotte, oggi stiamo fronteggiando l’ordinario, ovvero le perdite sulle tubazioni di un impianto idrico vetusto. Stiamo intervenendo per circa 25-26 perdite al giorno dell’impianto idrico. Questa situazione, chiaramente, non è dovuta a colpa mia o di altri, ma a un fenomeno naturale che questo territorio ben conosce, ma fin ora abbiamo fatto finta di non capire o di non conoscere”.