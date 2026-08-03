Campi Flegrei, sindaco Pozzuoli: "Da anni 80 nessun provvedimento, ma ora no a polemiche"

“Questa è una crisi che dura da anni, forse negli anni addietro non è venuta una crisi così lunga. E’ stata molto repentina negli anni ’80, la ricordo ma non ricordo tanto stress e tanta preoccupazione da parte della popolazione, perché ci fu un periodo più corto e fu dichiarato lo stato di emergenza. Consequenzialmente a quello stato di emergenza dovevano essere presi dei provvedimenti, ma quando era il momento di prendere questi provvedimenti purtroppo non sono stati presi o accettati. Fare polemiche e recriminare ritardi serve a poco, io sono uno che guarda avanti. Da oggi in poi mi aspetto celerità dei tempi per dare risposte a una comunità che sta soffrendo da tre anni”. Queste le parole di Luigi Manzoni, sindaco di Pozzuoli, intervistato al termine di una riunione presso il COC di Monteruscello dopo lo sciame sismico che ha colpito i Campi Flegrei.