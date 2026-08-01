Terremoto Napoli, sindaco Pozzuoli: " I cittadini chiedono sicurezza"

“Stiamo lavorando in sinergia con il presidente della Regione Campania, con il Prefetto e gli Enti preposti cercando di attenuare le ansie della popolazione ma nelle stesso tempo dobbiamo mettere in campo delle attività che vanno a mitigare i rischi che la comunità sta intercorrendo in questo momento. I cittadini chiedono sicurezza”. Lo ha dichiarato Gigi Manzoni, sindaco di Pozzuoli impegnato nei sopralluoghi sulle aree più critiche della città dopo la violenta scossa di terremoto di venerdì. 26 i feriti tra cui due in codice rosso.