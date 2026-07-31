Regione Marche, prossimo consiglio il 4 agosto

Pdl per la realizzazione di tettoie in zone agricole per il deposito di prodotti derivanti dall’esercizio dei diritti di uso civico e delle relative attrezzature e sulla disciplina per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei

Seduta del Consiglio regionale convocata per martedì 4 agosto a partire dalle ore 10. Dopo interrogazioni e interpellanze l’Aula sarà chiamata ad esaminare le proposte di legge per la realizzazione di tettoie in zone agricole per il deposito di prodotti derivanti dall’esercizio dei diritti di uso civico e delle relative attrezzature e sulla disciplina per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei. Iscritte anche sette proposte di legge ai sensi dell’art.86 del Regolamento interno. A completare l’ordine del giorno diverse proposte di mozione.

Interrogazioni a risposta immediata

Interrogazioni:

n. 319 a iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Vitri, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mastrovincenzo, Piergallini “Se la Giunta regionale intenda o meno prevedere ristori per i danni causati dalla grandinata del 3 giugno 2026”;

a iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Vitri, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mastrovincenzo, Piergallini “Se la Giunta regionale intenda o meno prevedere ristori per i danni causati dalla grandinata del 3 giugno 2026”; n. 211 a iniziativa del Consigliere Nobili “Baia Flaminia di Pesaro: orientamenti della Regione in merito alle opere di difesa costiera, ai ripascimenti e all’eventuale studio tecnico ad hoc”;

a iniziativa del Consigliere Nobili “Baia Flaminia di Pesaro: orientamenti della Regione in merito alle opere di difesa costiera, ai ripascimenti e all’eventuale studio tecnico ad hoc”; n. 264 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Criticità derivanti dalla nuova classificazione dei Comuni montani (L. 131/2025): impatto sulla rete scolastica, accesso ai bandi agricoli ISI INAIL e incoerenza delle politiche regionali e locali”;

n. 358 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Criteri di classificazione dei Comuni montani (Legge 131/2025), richiesta aggiornamenti sulle trattative e iniziative concrete della Giunta per la revisione dei criteri in Conferenza Unificata”;

n. 368 a iniziativa dei Consiglieri Catena, Mancinelli, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Vitri “Pubblicazione definitiva del regolamento sui Comuni montani (DPCM 7 luglio 2026): conferma dell’esclusione di 29 Comuni marchigiani, mancato rispetto degli impegni assunti dalla Regione Marche e responsabilità politiche della Giunta”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 140 del regolamento interno)

n. 214 a iniziativa del Consigliere Nobili “Insufficienza delle risorse destinate agli interventi in favore degli alunni con disabilità sensoriali per l’anno scolastico 2026/2027”;

n. 215 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Mancato stanziamento nel Bilancio di Previsione 2026-2028 dei contributi ai Comuni per le rette dei minori in comunità per l’affido familiare; criticità nei fondi per l’educativa scolastica/extrascolastica e per il sostegno agli alunni con disabilità visiva e auditiva”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 140 del regolamento interno)

n. 233 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mastrovincenzo, Mangialardi, Piergallini “Stato di degrado e pericolo per la pubblica incolumità dell’edificio di proprietà AST in località Case Bruciate nel Comune di Pesaro”;

a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mastrovincenzo, Mangialardi, Piergallini “Stato di degrado e pericolo per la pubblica incolumità dell’edificio di proprietà AST in località Case Bruciate nel Comune di Pesaro”; n. 246 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Fondo per la montagna: attuazione dell’Art.19 della LR n.18/2008”;

a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Fondo per la montagna: attuazione dell’Art.19 della LR n.18/2008”; n. 315 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mancinelli, Catena, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Vitri “Chiarimenti in ordine all’applicazione dei contributi consortili di bonifica, ai criteri di imposizione e alla tutela dei contribuenti, anche alla luce di recenti pronunce giurisdizionali e di segnalazioni di cittadini”;

a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mancinelli, Catena, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Vitri “Chiarimenti in ordine all’applicazione dei contributi consortili di bonifica, ai criteri di imposizione e alla tutela dei contribuenti, anche alla luce di recenti pronunce giurisdizionali e di segnalazioni di cittadini”; n. 348 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Richiesta chiarimenti sulla chiusura improvvisa della Postazione Territoriale dell’Emergenza Sanitaria (POTES) di Fermignano (PU)”;

n. 360 a iniziativa del Consigliere Pierini “Chiarimenti in merito alle misure adottate dall’AST di Pesaro Urbino a seguito dell’interruzione del servizio da parte del soggetto gestore della postazione territoriale”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 140 del regolamento interno)

n. 367 a iniziativa dei Consiglieri Catena, Mancinelli, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Vitri, Caporossi, Seri, Nobili “Iniziative conseguenti alla commemorazione della Repubblica Sociale Italiana svoltasi presso il cimitero comunale di Sarnano”;

a iniziativa dei Consiglieri Catena, Mancinelli, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Vitri, Caporossi, Seri, Nobili “Iniziative conseguenti alla commemorazione della Repubblica Sociale Italiana svoltasi presso il cimitero comunale di Sarnano”; n. 365 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mancinelli, Caporossi, Nobili, Seri, Catena, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Vitri “Accessibilità della stazione ferroviaria di Porto San Giorgio-Fermo e iniziative della Regione Marche per il superamento delle barriere architettoniche e la piena fruibilità del servizio ferroviario in tutte le stazioni regionali”;

n. 369 a iniziativa del Consigliere Canafoglia “Interventi per il superamento delle barriere architettoniche presso la Stazione ferroviaria di Falconara Marittima”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 140 del regolamento interno)

n. 370 a iniziativa della consigliera Ruggeri “Ancora inerzia della Giunta sull’intervento di sfangamento dell’invaso del Furlo”;

n. 379 a iniziativa del Consigliere Pierini “Iniziative della Giunta regionale per la programmazione dello svuotamento dell’invaso del Furlo nell’ambito delle ricerche di xxxxxxxxx”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 140 del regolamento interno)

n. 380 a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mancinelli, Catena, Cesetti, Piergallini, Vitri “Gravi ritardi sull’invio delle sacche di plasma al Centro Nazionale Controllo e Valutazione Farmaci”;

Interpellanze:

n. 35 a iniziativa dei Consiglieri Caporossi, Seri “Stato di applicazione della Legge Regionale 23 luglio 2020, n. 31”;

a iniziativa dei Consiglieri Caporossi, Seri “Stato di applicazione della Legge Regionale 23 luglio 2020, n. 31”; n. 36 a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mancinelli, Caporossi, Nobili, Seri, Catena, Cesetti, Mangialardi, Piergallini, Vitri “Politiche per la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro”;

Interrogazione n. 247 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Aumento dei decessi sul lavoro nelle Marche: analisi dei dati 2025 e richieste di intervento strutturale”;

Interrogazione n. 340 a iniziativa del Consigliere Nobili “Infortuni mortali sul lavoro nella provincia di Pesaro e Urbino, potenziamento delle attività di prevenzione e vigilanza degli SPSAL, convocazione del Comitato regionale di coordinamento e adozione di un piano straordinario regionale per la sicurezza nei luoghi di lavoro”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 140 del regolamento interno)

Proposta di legge n. 27 a iniziativa dei Consiglieri Pasqui, Marcozzi, Marconi “Realizzazione di tettoie in zone agricole per il deposito di prodotti derivanti dall’esercizio dei diritti di uso civico e delle relative attrezzature” (2a relazione);

Relatore di maggioranza: Gianluca Pasqui

Relatore di minoranza: Fabrizio Cesetti

(Discussione e votazione)

Proposta di legge n. 50 a iniziativa dei Consiglieri Rossi, Ausili “Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2022, n. 18 (Disciplina per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei)”;

Proposta di legge n. 56 a iniziativa della Giunta regionale “Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2022, n. 18 (Disciplina per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei)”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 89 del Regolamento interno)

Testo unificato: Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2022, n. 18 (Disciplina per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei);

Relatore di maggioranza: Giacomo Rossi

Relatore di minoranza: Antonio Mastrovincenzo

(Discussione e votazione)

Proposta di legge n. 20 a iniziativa del Consigliere Nobili “Disposizioni in materia di pratiche di preparazione dei crostacei decapodi nell’ambito della somministrazione e commercializzazione di alimenti. Divieto di bollitura di aragoste e altri crostacei vivi”;

(iscritta ai sensi del comma 8 dell’articolo 86 del Regolamento interno)

Relatore di maggioranza: Andrea Cardilli

Relatore di minoranza: Andrea Nobili

(Discussione e votazione)

Proposta di legge n. 8 a iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Vitri, Nobili, Ruggeri “Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto delle sentenze n. 242/2019 e n. 135/2024 della Corte Costituzionale”;

(Iscritta ai sensi dell’articolo 86, comma 13, del regolamento interno)

Proposta di legge n. 2 a iniziativa del Consigliere Mangialardi “Misure regionali per la prevenzione, il contrasto e la soluzione dei fenomeni di sovraindebitamento”;

(Iscritta ai sensi dell’articolo 86, comma 13, del regolamento interno)

Proposta di legge n. 5 a iniziativa dei Consiglieri Ruggeri, Caporossi, Nobili, Seri, Mangialardi, Piergallini “Disposizioni in materia di tutela delle condizioni retributive e di contrasto al dumping contrattuale negli appalti e concessioni pubbliche ad alta intensità di manodopera”;

(Iscritta ai sensi dell’articolo 86, comma 13, del regolamento interno)

Proposta di legge n. 1 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Ruggeri “Abrogazione della legge regionale 13 dicembre 2021, n. 35 (Istituzione dell’Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche (ATIM). Modifiche alle leggi regionali 11 luglio 2006, n. 9 e 30 ottobre 2008, n. 30)”;

(Iscritta ai sensi dell’articolo 86, comma 13, del regolamento interno)

Proposta di legge n. 7 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mancinelli, Catena, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini e Vitri “Disposizioni regionali per la promozione e la valorizzazione dei viaggi della memoria”; (Iscritta ai sensi dell’articolo 86, comma 13, del regolamento interno) Proposta di legge n. 19 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Piergallini “Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2014, n. 1 (Disciplina in materia di ordinamento della polizia locale)”;

(Iscritta ai sensi dell’articolo 86, comma 13, del regolamento interno)

Mozione n. 24 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Ruggeri “Applicazione della tutela del trattamento salariale minimo lordo non inferiore a 9 euro l’ora negli appalti pubblici regionali alla luce della scelta del Comune di Pesaro e della Sentenza n. 188/2025 della Corte costituzionale”; Mozione n. 26 a iniziativa del Consigliere Nobili “Urgente approvazione del Piano regionale dei crematori, applicazione della moratoria prevista dalla Risoluzione 23/2021 e attivazione degli strumenti ambientali e sanitari connessi all’area AERCA Ancona–Falconara”;

Mozione n. 30 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Ancora sulla realizzazione di un forno crematorio nel Comune di Ancona”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)

(Prosecuzione discussione)

Mozione n. 36 a iniziativa del Consigliere Nobili “Rafforzamento e rilancio del ruolo della Consulta regionale per la disabilità quale strumento di partecipazione e co-programmazione delle politiche regionali”;

Interrogazione n. 91 a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Catena, Mancinelli, Cesetti, Piergallini, Mangialardi e Vitri “Convocazione Consulta regionale per la disabilità”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)

Mozione n. 85 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mancinelli, Caporossi, Nobili, Ruggeri, Seri, Catena, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Vitri “Politiche del governo regionale per il superamento dei ritardi nella refertazione e consegna degli esami istologici”;

Interrogazione n. 282 a iniziativa del Consigliere Cesetti “Ritardo nella refertazione di esame istologico”;

Interrogazione n. 312 a iniziativa del Consigliere Cesetti “Segnalazione ritardo nella refertazione di esame istologico”;

Interrogazione n. 383 a iniziativa del Consigliere Cesetti “Persistenti ritardi nella refertazione di esami istologici”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)

Mozione n. 41 a iniziativa del Consigliere Rossi “Sostegno alle piccole attività commerciali decentrate e diffuse”;

Interrogazione n. 190 a iniziativa dei Consiglieri Piergallini, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Vitri, Caporossi, Nobili, Seri, Ruggeri “Desertificazione commerciale dei centri urbani nelle Marche e progressiva chiusura delle attività di vicinato, con particolare riferimento alle città della regione e alla provincia di Ascoli Piceno”.

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)