Caso Delmastro, il presidente della Giunta Dori: "Fontana viola diritti della Giunta"

“Ai membri della giunta delle autorizzazioni della Camera è stato di fatto negato il diritto di poter accedere, come è sempre avvenuto per prassi e per precedenti a questa Camera, di poter accedere alla documentazione che il procuratore di Roma, Lo Voi, ieri aveva inviato al Presidente Fontana e il Presidente Fontana aveva poi trasmesso alla giunta delle autorizzazioni a procedere. Ritengo davvero questa decisione totalmente di negazione dei diritti della giunta che rappresento come Presidente. Da un punto di vista procedurale, formale, io ritengo che nel momento in cui il Presidente Fontana mi manda in Giunta della documentazione, i membri della Giunta possono accedere”. E’ la denuncia presentata in conferenza stampa dal presidente della Giunta per le autorizzazioni Devis Dori.

“Se Fontana”, prosegue, “aveva dei dubbi rispetto invece alla legittimità dell’accesso da parte dei membri della Giunta, a mio parere doveva ottenere un parere, quindi un giudizio da parte della Giunta del regolamento, preventiva all’invio alla Giunta di questa documentazione. Se la Giunta del regolamento negherà la possibilità ai membri della Giunta delle autorizzazioni di accedere a quelle chat, immagino che il voto che ci sarà poi in Giunta delle autorizzazioni sarà quello di una non necessità di un’ulteriore integrazione istruttoria. A quel punto sarà possibile il voto in aula”.

Dori continua: “Più volte abbiamo sentito il collega Delmastro affermare che non ha nulla da nascondere, che mette a disposizione le chat e quant’altro. La cosa migliore, proprio anche facendo leva su un precedente così noto, quello di Andreotti, può venire in Aula, se davvero settimana prossima si voterà in Aula, e appellarsi all’intero emiciclo per poter chiedere un voto a favore quindi dell’autorizzazione. Questo sarebbe chiaramente uno strumento anche di trasparenza”.