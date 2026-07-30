Scritta di minacce a Nordio con sigla Br: “Ti metto dentro una R4”

‘Nordio ti metto dentro una R4’: è questa la scritta contro il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, apparsa nelle scorse ore in via Portuense a Roma, nei pressi della caserma dei carabinieri. Il testo è accompagnato da una stella a cinque punte e la sigla Br, con riferimento alla vettura in cui fu ritrovato il cadavere di Aldo Moro, ucciso dalla Brigate Rosse. Sul posto per far luce su quanto accaduto sono intervenuti carabinieri, che hanno analizzato le immagini delle camere di sorveglianza presenti in zona. a scritta si trova sul muro perimetrale di un edificio privato, lungo la pubblica via. Dai primi accertamenti è emerso che l’area interessata non è coperta da impianti di videosorveglianza.

Bignami (FdI): “Solidarietà a Nordio, vili autori paghino”

“Piena solidarietà da parte mia e di tutti i deputati di Fratelli d’Italia al ministro Carlo Nordio, oggetto di una scritta infame come infami ne sono gli autori. Mi auguro che i responsabili di questo attacco che evoca l’assassinio del presidente Aldo Moro vengano assicurati al più presto alla giustizia e che paghino per quanto hanno fatto. La strategia del terrore, la violenza fisica e verbale in questa Nazione vanno fermati senza se e senza ma, con determinazione e senza ambiguità”, dice il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.

Crosetto: “Vicinanza a Nordio, lo Stato non arretra”

“Al Ministro Carlo Nordio esprimo la mia piena solidarietà e vicinanza. Ogni tentativo di intimidire chi rappresenta e serve le Istituzioni deve essere respinto con assoluta fermezza. L’odio, la violenza e l’evocazione di una delle pagine più buie della nostra storia non potranno mai condizionare l’azione dello Stato. In una democrazia si discute e ci si confronta, anche duramente, ma non si minaccia. Lo Stato non arretra”, scrive su X il ministro della Difesa, Guido Crosetto.

Anm: “Solidarietà a Nordio per le odiose minacce”

“La nostra solidarietà al ministro della Giustizia Carlo Nordio per le odiose minacce ricevute. Le scritte apparse a Roma sono un dato inquietante su cui gli organi competenti sapranno fare piena chiarezza”, riferisce una nota della Giunta esecutiva centrale dell’Associazione nazionale magistrati.

La Russa: “Rievocare Br insulto a vittime, vicinanza a Nordio”

“Rievocare i crimini compiuti dalle Brigate Rosse è un insulto alla memoria delle vittime e un intollerabile attacco allo Stato e alla nostra democrazia. Nessun delirio eversivo e nessuna intimidazione potranno mai piegare l’azione delle Istituzioni e il primato della legalità. Al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, giunga la mia vicinanza personale e quella del Senato della Repubblica”, afferma in una nota il presidente del Senato Ignazio La Russa.