No Tav, Sardone: “Iniziamo a definirli terroristi”

“Meno male, quello che è accaduto è incredibile, dobbiamo iniziare a definirli per quello che sono, terroristi. Non possono essere ammessi certi comportamenti, certi attacchi alle forze dell’ordine in Italia. È ora di dire basta”. A dirlo è Silvia Sardone, eurodeputata della Lega, a proposito dell’ordinanza con cui il prefetto di Torino ha vietato il campeggio No Tav tra Susa e Bussoleno. Il provvedimento è stato firmato questa mattina. Sardone si è poi soffermata su una maglietta attribuita a Matteo Salvini. “Mi risulta che sia circolata una maglietta di Salvini con scritto No Tav – ha proseguito Sardone – Salvini ha fatto vedere che la maglietta era bianca, quindi circolano fake news”. Sulla posizione del partito rispetto all’alta velocità non ha lasciato margini. “Io sono sempre per le grandi opere e ricordo che Matteo Salvini come ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture sulle grandi opere crede molto e ha investito molto, quindi di sicuro la Lega non può essere definita no Tav, anzi siamo pro grandi opere ovunque in Italia e ovviamente su un’opera come la Tav in Europa”, ha concluso.