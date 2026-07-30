Delmastro, la richiesta sulle chat torna alla Giunta della Camera. Contraria FI: “Procedura anomala”

Rinviato l’esame della richiesta di autorizzazione dell’utilizzo delle chat dell’ex sottosegretario alla Giustizia di FdI Andrea Delmastro Delle Vedove con Mauro Caroccia, previsto per giovedì nell’aula della Camera. Dopo la lettera arrivata dal procuratore di Roma Francesco Lo Voi, la questione torna all’attenzione della Giunta per le autorizzazioni della Camera, dove a breve è convocato un Ufficio di presidenza. È quanto ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio.

La vicenda

Mauro Caroccia è indagato insieme alla figlia Miriam per riciclaggio e intestazione fittizia di beni nell’ambito dell’inchiesta sulla società ‘Le 5 Forchette’, nella quale aveva una partecipazione anche l’ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, che non è indagato. Secondo la Direzione distrettuale antimafia di RomaCaroccia e la figlia Miriam avrebbero trasferito e successivamente investito, anche nella fase iniziale di avviamento, nella società ‘Le 5 Forchette’, che gestisce il ristorante ‘Bisteccheria di Italia’ a Roma, e di cui è stato azionista Delmastro, i proventi derivanti dalle attività illecite riconducibili al clan Senese. L’obiettivo, secondo quanto emerge, sarebbe stato quello di consentire allo stesso sodalizio criminale di accrescere e consolidare ulteriormente la propria presenza e influenza sul territorio. Le contestazioni evidenziano inoltre come tali operazioni avrebbero avuto anche lo scopo di sottrarre beni e attività illecitamente accumulati dall’associazione criminale a possibili misure di sequestro, in vigore a partire dal 17 dicembre 2024. Un comportamento che, sempre secondo l’impianto accusatorio, risulterebbe aggravato dall’aver agevolato in maniera concreta un’organizzazione di stampo mafioso, rafforzandone le capacità operative ed economiche. Delmastro non è indagato nella vicenda, ma dopo lo scoppio della bufera, e il contestuale risultato referendario, ha rimesso la carica da sottosegretario.

Forza Itala contro rinvio in giunta, procedura anomala

“Devo dire che è una procedura non solo inedita ma anche anomala”, ha detto il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Enrico Costa, dopo il rinvio. “Io – sottolinea – sono in Giunta autorizzazioni da tanti anni e non avevo mai visto che un’ora prima della votazione arrivassero dei documenti nuovi da parte di una procura e si bloccasse l’iter già con il parere della Giunta autorizzazioni predisposto sul quale l’aula doveva esprimersi. Poniamo un caso diverso in futuro. Poniamo che ci sia una richiesta di arresto nei confronti di un deputato, che la Giunta autorizzazioni si esprima, che si arrivi in Aula e che magari il legale di quel parlamentare depositi una memoria in procura. Cosa fa la procura? La trasmette all’Aula e si blocca l’Aula e si blocca e si paralizza il percorso? Attenzione, perché questo potrebbe creare un precedente a degli escamotage dilatori”. “Noi dobbiamo a un certo punto definire, abbiamo anche dei termini per decidere queste questioni. Ovviamente, ci devono essere tutti gli approfondimenti istruttori che ci sono stati”. Tra l’altro, “da quello che ho capito, la procura pare che abbia detto: io vi trasmetto la memoria che ho ricevuto dalla difesa di un indagato, che però io non ho aperto e che probabilmente ha il contenuto delle chat, apritelo voi se volete”, conclude Costa. P