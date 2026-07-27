Carburanti, Giorgetti: "Sconto su gasolio di 17 centesimi fino al 6 agosto"

“Sui tratta di due articoli, il primo è relativo alle accise, al provvedimento che deve essere visto insieme al decreto interministeriale Mef-Mase che prevede uno sconto sul gasolio, e solo sul gasolio, di 17 centesimi fino al 6 agosto”. Lo ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa al termine del Cdm dedicato alle misure sui carburanti. “E’ già previsto un Cdm il 4 di agosto che valuterà cosa fare in base alla situazione – spiega – è stato inoltro prorogato fino a luglio lo sconto per gli autotrasportatori e il credito di imposta per gli acgricoltori”.