Piscine con bocchettoni non a norma, dalla Camera sì unanime a emendamento su chiusura

Dopo le tragedie delle ultime settimane, arriva una norma ad hoc, contenuta nel Dl Sport all’esame della Camera, contro le piscine che hanno bocchettoni non a norma. E’ ripreso infatti alla Camera l’esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 26 giugno 2026, n. 108, recante ‘disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l’efficacia del documento di identità’. L’Aula, dopo che è stato ritirato l’emendamento riguardante l’obbligo di uso della cuffia per i minori di sedici anni in piscine pubbliche o private destinate a un’utenza pubblica (‘misure per la prevenzione del rischio di intrappolamento dei capelli negli impianti natatori’), ha votato e approvato all’unanimità (244 voti favorevoli) la proposta di modifica che prevede la chiusura degli impianti con bocchettoni di aspirazione non a norma.

Il parere favorevole del governo

L’emendamento ha ricevuto parere favorevole del governo ma, nonostante il consenso unanime tra i gruppi, sono stati diversi gli interventi in Aula da parte delle opposizioni per manifestare perplessità su come alla fine è stato scritto l’emendamento. “Purtroppo questo emendamento non sarà risolutivo, non prevederà nulla per poter garantire sicurezza. Tra l’altro lascia fuori anche le piscine private, come se nella piscina di casa propria non dovesse esistere la sicurezza e si potesse morire liberamente risucchiati da un bocchettone”, le parole della deputata M5s, Gilda Sportiello, a cui si è associata Luana Zanella di Avs. Sul tema si è espressa anche Ilenia Malavasi (Pd): “Certo, non possiamo non essere d’accordo su questo emendamento perché il principio della sicurezza è sacrosanto, ma è un emendamento che ha tante debolezze, è un provvedimento molto generico. Non ha nulla di innovativo. I controlli oggi si possono già fare nelle piscine, non serve un emendamento per fare ulteriori controlli. E le piscine, ovviamente, dovrebbero già avere i bocchettoni in sicurezza“. In programma adesso l’esame degli ordini del giorno, poi a seguire le dichiarazioni di voto e il voto finale sul provvedimento.

Il testo dell’emendamento

Nel testo dell’emendamento presentato dalla Commissione cultura (‘Misure per la sicurezza nelle piscine’) si legge che “nelle piscine pubbliche o private destinate ad una utenza pubblica ivi comprese quelle ad uso collettivo, il sistema di ricircolo per la depurazione e, in particolare, le prese di aspirazione delle acque quali griglie di fondo, bocchettoni o ogni altro materiale allo scopo utilizzato, deve garantire la sicurezza atta ad impedire fenomeni vorticosi di aspirazione ad effetto ventosa nei confronti di ogni parte del corpo dei bagnanti”. “In caso di violazione di quanto previsto al comma 1 – viene spiegato – è disposta la chiusura immediata dell’impianto fino all’adempimento degli obblighi ivi previsti. “Restano fermi gli ulteriori obblighi e responsabilità previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza, gestione e manutenzione delle piscine e degli impianti natatori”, prevede quindi il terzo comma, mentre nell’ultimo si fa riferimento alle coperture. “Per le spese sostenute per l’adeguamento delle piscine pubbliche ai sistemi di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del ministero dell’economia e delle finanze per il trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 4.725.000 euro per l’anno 2026. Al relativo onere, pari a 4.725.000 euro per l’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell’ambito del programma ‘Fondi di riserva e speciali’ della missione ‘Fondi da ripartire’ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero”, conclude il testo dell’emendamento approvato a Montecitorio.