Vannacci all’assemblea di Futuro Nazionale: “Siamo figli di nessuno. Centrodestra? Segue l’agenda Draghi”

Roberto Vannacci, ha aperto a Roma la prima assemblea nazionale di Futuro nazionale: “Siamo partiti pochi mesi fa e oggi il sogno si sta realizzando. Tenetevi forte, perché oggi non risparmierò nessuno. Sono state giornate di lavoro duro, di inviti, telefonate…io non mi sono occupato di nulla. Questo è il risultato del lavoro di qualcun altro, che voglio ringraziare. Le unità migliori si vedono quando il comandante è assente ed è quello che è successo con questo evento. Attenzione, ormai ho cominciato a conoscerli. Qualcuno comincerà a girare tra di voi con il registratore nascosto. Ci sarà sicuramente qualcuno bene informato che dice di avermi visto al Circolo canottieri con Renzi, ma io non so nemmeno dove sia. Continueranno a scrivere su di noi, su di voi, ci esamineranno. I pelati, quelli con i tatuaggi… sono degli estremisti. Così come quelli che hanno dei monili strani. Vorranno dimostrare che noi tutti siamo la feccia, lo scarto. Noi oggi rappresentiamo lo scarto e la feccia e siamo orgogliosi di esserlo. In Parlamento abbiamo la sporca dozzina, fuori ci siamo noi, i figli di nessuno, contenti di esserlo. C’è qualche massone? Perché stanno cercando anche quelli”, ha concluso, prima di invitare la platea a raccogliersi in preghiera.

“Su tutta la stampa è apparso che Fn sta con la sinistra, vota con Zan, con Fratoianni, ci hanno definito gli ‘utili idioti’. Dicono che aiutiamo la sinistra, che siamo la stampella. Ci dicono di smetterla e di allearci con questa alleanza di centrodestra, ma perché dovrei allearmi con questa alleanza di centrodestra che continua a portare avanti l’agenda Draghi, il Green deal o il debito comune?”. Il generale ha ricordato poi di essere stato rimproverato “per non aver votato la fiducia” al Governo Meloni e ha elencato allora tutte le volte in cui in Europa “Forza Italia ha votato contro, insieme a Pd, M5S e Avs” misure ritenute di destra dal leader di FnV.

“O con noi o con Draghi e Von der Leyen”

“Si parla di patrimoniale negli ultimi giorni, con la sinistra che la vuole imporre, senza rendersi conto che non funziona e che di patrimoniali ne paghiamo già parecchie. Tajani ha detto: ‘Fintanto che ci sono io al Governo, non ci sarà’. Bene. In Europa però ha votato a favore per dare altri soldi all’Ue. E io sarei quello che vota con la sinistra e le fa da stampella? Che aiuta Zan e finanzia il Gay Pride, o aiuta Schlein?. Alla prova dei conti c’è un asse tra il Partito popolare europeo e i socialdemoctratici in Europa” e questo Governo “si allinea totalmente a supportare questa Commissione europea e la rinsecchita von del Leyen. E io sarei quello che parteggia per la sinistra? Poi si invoca il voto utile: secondo questo manicheismo o stai con noi o stai con la sinistra… Io rispondo chiaramente: o con noi, con Futuro Nazionale, guardiani della sovranità, o con von der Leyen, Draghi e il globalismo“.

“L’Italia agli italiani? Non mi vergogno a dirlo”

“Lo diciamo con forza e non ci vergogniamo, anzi vi chiedo di dirlo insieme: l’Italia agli italiani. Avrei voluto preparare un lenzuolo per esporlo qui oggi, così poi per ‘loro’ avremmo dovuto fare una tesina per essere rieducati”.

“Meloni? Le risponderò quando mi interpellerà”

“Non ho risposto al presidente del Consiglio perché se avrà una domanda da farmi, me la fa direttamente e avrò l’onore e il piacere di risponderle. Mi risulta che abbia parlato alla ‘sporca dozzina’ e loro hanno replicato alle parole del presidente del Consiglio. Al premier Meloni rispondo quando mi interpellerà”.