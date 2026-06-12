Silvio Berlusconi, a tre anni dalla morte la lettera-ricordo di Stefania Craxi

A tre anni dalla morte, Silvio Berlusconi fa ancora parlare di sé: tanti gli alleati politici che lo commemorano. Stefania Craxi, capogruppo di Forza Italia al Senato, affida alla testata Today.it il suo ricordo del politico e imprenditore italiano e dell’eredità che ha lasciato. Un ricordo lusinghiero e pieno di rispetto.

Il testo della lettera: “Il tempo degli uomini straordinari. Un ricordo di Silvio Berlusconi“

“Ci sono vite che attraversano la storia seguendone il corso. E ci sono vite che il corso lo cambiano. Silvio Berlusconi era una di queste. Sono passati tre anni. E quel vuoto non si è trasformato in silenzio. Continua a riaffiorare nelle idee che ha lasciato, nei ricordi di chi lo ha conosciuto, in quel suo modo inconfondibile di non arrendersi mai. Per il Paese è stato un leader. Per alcuni, un avversario. Per chi gli ha camminato accanto, era soprattutto un uomo che sapeva far credere agli altri nelle proprie possibilità, prima ancora che ci credessero da soli. Anche nelle ore più buie, ti chiedeva di guardare un palmo oltre l’orizzonte. Amava l’Italia. Ne vedeva la bellezza nascosta, il talento che non sa di esserci. La sognava più libera, più fiera, e a quel sogno non ha mai smesso di lavorare. Ci sono assenze che il tempo non consuma. Quella di Silvio Berlusconi continua a essere una luce accesa in fondo alla strada, un riferimento che accompagna il cammino di tanti. Oggi il mio pensiero va soprattutto all’uomo che ho conosciuto. Alla sua generosità, alla sua umanità, alla sua straordinaria capacità di accendere la speranza dove altri vedevano soltanto consuetudine e rassegnazione. Certi uomini non appartengono alla stagione in cui sono vissuti. Restano nel tempo, e nei sogni, degli altri”.