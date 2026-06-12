Nucleare, Pichetto: "Spero Parlamento concluda iter ddl prima di pausa estiva"

In merito all’iter del disegno di legge delega sul nucleare “mi auguro che il Parlamento chiuda il percorso prima della pausa estiva, e poi naturalmente dovranno esserci i decreti attuativi”. Un percorso che significa “creare le condizioni giuridiche perché in Italia si possa, a partire dal prossimo decennio, ripartire con la produzione di energia nucleare, che non è alternativa alle rinnovabili, ma è integrativa alle rinnovabili. È una condizione che permette di avere l’energia per tutti a un prezzo inferiore”. Lo ha affermato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine della cerimonia di consegna del ‘PoliTo Foresight and Innovation International Award 2026’ a Teresa Ribera, vicepresidente esecutiva della Commissione Europea.