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sabato 13 giugno 2026

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Nucleare, Pichetto: "Spero Parlamento concluda iter ddl prima di pausa estiva"

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In merito all’iter del disegno di legge delega sul nucleare “mi auguro che il Parlamento chiuda il percorso prima della pausa estiva, e poi naturalmente dovranno esserci i decreti attuativi”. Un percorso che significa “creare le condizioni giuridiche perché in Italia si possa, a partire dal prossimo decennio, ripartire con la produzione di energia nucleare, che non è alternativa alle rinnovabili, ma è integrativa alle rinnovabili. È una condizione che permette di avere l’energia per tutti a un prezzo inferiore”. Lo ha affermato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine della cerimonia di consegna del ‘PoliTo Foresight and Innovation International Award 2026’ a Teresa Ribera, vicepresidente esecutiva della Commissione Europea.